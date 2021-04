Kapitalanlagen können Biodiversität vernichten – oder schützen

Methoden entwickeln sich

Methodisch steht der Finanzsektor mit Blick auf Artenvielfalt in der Natur und in der Landwirtschaft noch am Anfang. Aber einige Initiativen entwickeln praxisnahe Berechnungsmethoden, Werkzeuge sowie Bewertungs- und Transparenzformate, die Großanlegern und Unternehmen Orientierung geben. Dazu gehört etwa die Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). 2017 entstand die Coalition for private Investment in Conservation (CPIC), um naturpositive Portfolios zu schaffen.

Als Vorreiter haben sechs niederländische Finanzinstitute 2020 die Partnership Biodiversity Accounting Financials (PBAF) gegründet. Sie wollen gemeinsam die Effekte ihrer heimischen und internationalen Finanzierungen und Investments auf die biologische Vielfalt messen und zur nachhaltigen Nutzung von Biodiversität beitragen. Inzwischen sind weitere 15 internationale Finanzhäuser beigetreten. Als Initiatorin will die ASN Bank mit Geldanlagen und Finanzierungen bis 2030 positiv auf Biodiversität hinwirken. Investitionen in Renaturierung und die Kreislaufwirtschaft sollen den Reichtum an Arten und Biotopen in den Niederlanden und andernorts verbessern.