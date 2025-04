Klimawandel, Hunger und Migration: ein afrikanischer Teufelskreis?

Ein weiteres ernstes Problem ist die fortschreitende Wüstenbildung und Bodendegradation, die nicht nur durch die Folgen des Klimawandels, sondern auch durch übermäßige Wasserentnahme und nicht nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken verursacht werden. In der Sahelzone geht zunehmend fruchtbares Land verloren, was durch wiederkehrende und schwere Dürren erheblich begünstigt wird. Darüber hinaus nehmen die Häufigkeit und Intensität extremer Wetterereignisse, wie Starkregen – die oftmals Überschwemmungen verursachen – oder Zyklone in großen Teilen Subsahara-Afrikas zu. Gleichzeitig führt der Klimawandel zu zunehmend unvorhersehbaren Niederschlagsmustern in weiten Teilen des Kontinents. Das Resultat: Einerseits werden längere Trockenperioden während der (eigentlichen) Regenzeiten häufiger und andererseits nehmen Starkregenfälle zu.

Ernste Folgen für die Ernährungssicherheit

Diese durch den Klimawandel bedingten Veränderungen haben erhebliche Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit in großen Teilen Subsahara-Afrikas. Dürren, Überschwemmungen, Hitzewellen und Niederschlagsschwankungen beeinträchtigen direkt die landwirtschaftliche Produktivität und führen zu insgesamt geringeren Ernteerträgen. Dies gilt nicht zuletzt für Getreide wie Mais, Hirse und Sorghum, die von großer Bedeutung für die Ernährung der geschätzt 500 bis 600 Millionen Menschen in Afrika sind, die ausschließlich oder zumindest überwiegend von den Erträgen der kleinbäuerlichen oder Subsistenzlandwirtschaft leben müssen. Verluste in der Landwirtschaft, die in sehr vielen afrikanischen Ländern die Haupteinnahmequelle für einen großen Teil der Bevölkerung darstellt, führen auch zu einem Verlust der Kaufkraft, was ebenso die Ernährungssicherheit gefährdet.

Der Klimawandel führt auch zu einem Anstieg der Lebensmittelpreise, da niedrigere Erträge die Preise in die Höhe treiben. Dies betrifft auch den Anbau wichtiger Lebensmittel wie Reis oder Weizen, die anderswo auf der Welt produziert und in afrikanische Länder importiert werden. Länder wie Nigeria, Kenia oder Senegal importieren Lebensmittel in großem Maßstab. Dies bedeutet, dass gerade die ärmeren Bevölkerungsgruppen in diesen Ländern besonders anfällig für globale Preisschwankungen sind.