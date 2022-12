Nicht länger an ihnen vorbei: Klimamittel müssen bevorzugt an Frauen gehen

Jüngste Berichte (9+10) zeigen, dass Gelder der Klimafinanzierung nicht ausreichend auf lokal gesteuerte Projekte, gender-transformative Ansätze und Geschlechtergleichstellung ausgerichtet sind. Dies liegt hauptsächlich daran, dass die meisten Mittel auf Maßnahmen zur Anpassung an Klimafolgen abzielen. Und diese umfassen große Investitionen in Infrastruktur oder den Ausbau erneuerbarer Energien, von denen die meisten lokalen und bäuerlichen Gemeinschaften erst noch profitieren müssen. Damit sind zu wenige Klimamittel verfügbar, die auf die unmittelbaren, meist auch sehr unterschiedlichen Bedürfnisse von Frauen und Männern in ihren Gemeinden eingehen könnten. Und es wird hierzu auch in Berichten kaum Rechenschaft abgelegt.

Abschließend sind die folgenden zwei Schlussfolgerungen zu ziehen: Erstens sollten klimabezogene Projekte im Sektor Landwirtschaft stärker geschlechtsspezifisch ausgerichtet und die Gleichstellung der Geschlechter darin systematisch zur Priorität gemacht werden. Investitionen aus Klimafonds sollten in größerem Umfang in lokale Gemeinden fließen. Sie sollten von Anfang an, schon in der Phase der Politik- und Projektgestaltung, den Schwerpunkt auf geschlechtertransformative Programme legen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten der Frauen sowie ihrem Zugang zu und ihrer (Mit-)Kontrolle über Ressourcen Rechnung tragen.(11)

Referenzen:

