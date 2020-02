Es leiden also vor allem Binnenflüchtlinge aus Konfliktgebieten?

Es sind die Menschen, die nicht mehr in ihren Dörfern leben können, weil Bewaffnete eingedrungen sind und sie vertrieben haben. Dort ist kein Ackerbau möglich. Das betrifft den Norden und mittleren Osten des Landes. Wir müssen den Frieden absichern, damit die Bewaffneten und ihre Herden, die die Parzellen zerstört haben, sich zurückziehen. Auf etwa einem Drittel der Fläche im Westen ist Landwirtschaft möglich. Die anderen zwei Drittel sind problematisch. Vieles liegt brach. Man kann sich bewegen, aber die Menschen leben in Lagern und Städten.

Nach Angaben der UNO liegt die landwirtschaftliche Produktion 10 bis 20 Prozent niedriger als vor dem letzten Höhepunkt der Krise 2012. Stimmt das?

Das ist richtig. Der Rückschlag erklärt sich aus den Vertreibungen. Der Krieg hat auch die ganze Infrastruktur zerstört – Brücken, Straßen, Bewässerungsanlagen. Die Agrarforschung lag am Boden. Hier hat uns die Welthungerhilfe sehr geholfen, dank ihrer Unterstützung betreiben wir jetzt fünf Forschungseinrichtungen, in denen Ingenieure, Techniker und Beamte der Region arbeiten. Wir züchten verbessertes Saatgut, auf den Versuchsfeldern wachsen Maniok, Bananen, Mais. Inzwischen müssen wir viel weniger Saatgut zur Verteilung an Bauern importieren. In den Zentren bekommen Jugendliche auch eine landwirtschaftliche Ausbildung.

Welche Hilfe benötigen sie am dringendsten?

Was das Saatgut angeht, müssen wir es weiter vermehren und Bauern damit ein Einkommen ermöglichen. In der nächsten Stufe müssen wir die Qualität erhöhen und Saatgut zertifizieren. Wegen der Krise hat die Regierung keine Mittel, weiteres Ackerland zu erschließen. Hilfsorganisationen investieren in die Notversorgung der Menschen. Aber was wir jetzt brauchen, ist die Entwicklung von Parzellen. Da kann uns die Entwicklungszusammenarbeit unterstützen.