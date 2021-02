"Ich war den ganzen Tag unterwegs", kommentierte Stadtratsmitglied Simion Blom. "Es war schön zu sehen, wie völlig fremde Menschen aufeinander zugingen; Erwachsene sprachen junge Leute an und forderten sie auf, nicht zu randalieren." Die Polizei berichtete auf ihrer Facebook-Seite, dass es keine Störungen gegeben habe. "Wir hatten eine große Zahl von Beamten auf den Straßen, aber sie wurden in Zuidoost nicht gebraucht. Dass es so ruhig blieb, ist dem Einsatz der Gemeinde zu verdanken. Wir sind allen, die dazu beigetragen haben, für ihren Einsatz und ihre Stärke dankbar", heißt es in dem Statement, das mit dem Hashtag #unity überschrieben war.

Die Gemeinschaft, die überwiegend aus Migranten besteht, hat bewiesen, dass ihre Stärke in ihrer Fähigkeit liegt, in Zeiten der Not an einem Strang zu ziehen und auch die Initiative zu übernehmen.

Keine Wertschätzung

Solche positiven Beiträge, die Migranten in ihrer neuen Heimat leisten, stehen im Gegensatz zu der schlechten Behandlung, die sie oft erfahren. Sie reichen von "tausenden Kindern, die im Juni und Juli 2018 auf Anordnung der Regierung von Präsident Trump an der US-Grenze grausam von ihren Eltern getrennt und in Käfigen festgehalten wurden", so ein Bericht des UN-Flüchtlingshilfswerks von 2020, bis hin zu den geschätzt mehr als 21.000 Geflüchteten, die seit 2014 bei der Überquerung des Mittelmeers ums Leben gekommen sind.