Insektenzucht: Warum "die Zukunft der Ernährung" noch auf sich warten lässt

Der Gedanke an das Verspeisen von Insekten löst in westlichen Gesellschaften noch eher Schaudern aus als Gefühle von Genuss. Doch paradoxerweise wurden dieselben Lebewesen als nachhaltige Retter unseres Ernährungssystems auserchoren. Nach dieser Erzählung, die maßgeblich auf den 2013 veröffentlichten Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UN (FAO) zurückgeht, versprechen Speiseinsekten Vorteile für die Umwelt und die Ernährungssicherheit, die fast zu schön erscheinen, um wahr zu sein.

Vielleicht, weil sie es auch sind.

Mehr als ein Jahrzehnt und hunderte Millionen Dollar später, sieht die industrielle Insektenzucht sich einer unangenehmen Bilanz gegenüber: Die Kluft zwischen theoretischen Versprechungen und kommerzieller Realität erweist sich als viel größer als erwartet.

Teil I: Wie es um Speiseinsekten wirklich steht

Klimabilanz: ein gemischtes Bild

Die vermeintlichen Vorteile von Insektenzucht für die Umwelt sind nicht so eindeutig wie die Überschriften verheißen. Wohl zeigen Studien im Allgemeinen, dass die Insektenproduktion der Umwelt weniger schaden als Fleischerzeugung. Bei näherer Betrachtung wird die Sache jedoch komplizierter.

Tatsächlich verursacht Insekten-Farming weniger Treibhausgase als Rindfleisch, nämlich 5-11 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Kilogramm, verglichen mit 35 Kilogramm CO2-Äquivalenten für Rindfleisch. Aber schon beim Vergleich mit Hühnerfleisch, dem weltweit führenden Fleischprodukt, verflüchtigt sich dieser Vorsprung. Jüngere Studien zeigen, dass Insektenzucht in seinen Emissionen mit Hühnerzucht gleichauf liegt, oder sogar übertrifft. Dies insbesondere in gemäßigten Klimazonen, wo die Anlagen ganzjährig beheizt werden müssen.

Bei der Flächennutzung liegen Insekten klar vorn: Sie benöitgen nur 0,16 bis 8,0 m2 pro Kilogramm, verglichen mit Rindfleisch (23,1 m2/kg), Schweinefleisch (6,28 m2/kg) oder Geflügel (4,64 m2/kg). Doch der Wasserverbrauch spricht eine andere Sprache. Aktuelle Auswertungen kommen auf einen Bedarf von 0,4-0,8 m3 Wasser pro Kilogramm, das ist mehr als 0,25 m3 für Rindfleisch, 0,05m3 für Schwein und 0,067 m3 für Hühnerprodukte.

Die eigentliche Frage ist jedoch gar nicht, ob Insekten bei den Umweltkennzahlen besser abschneiden als Fleisch. Vielmehr geht es darum, ob wir überhaupt den richtigen Vergleich anstellen.