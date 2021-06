Mythos Migrationsdruck: Klimawandel ist kein automatischer Treiber

All diese Optionen folgen unterschiedlichen zeitlichen Abläufen und hängen von den jeweiligen individuellen Fähigkeiten und Ressourcen ab, wobei die zirkuläre Arbeitsmigration ein gewisses Maß an wirtschaftlichem Geschick erfordert (etwa die Fähigkeit der Anpassung an einen sich verändernden Markt) und eher eine erste als eine letzte Möglichkeit darstellt, wenn sich die Lebensbedingungen zu verschlechtern beginnen. Vertreibung und Umsiedlung hingegen folgen in der Regel auf ein Extremereignis wie Überschwemmungen und können im Zuge politischer Maßnahmen erfolgen, die auf Bevölkerungsgruppen abzielen, die nicht in der Lage sind, sich aus eigener Kraft an die veränderten Bedingungen anzupassen. Ein Beispiel hierfür ist die geplante Bevölkerungsumsiedlung als Anpassung an den steigenden Meeresspiegel, wie sie im pazifischen Raum bereits im Gange ist (Fröhlich & Klepp 2018).

Grundsätzlich gilt: Migration im Kontext des Klimawandels findet häufig innerhalb eines Landes oder zwischen benachbarten Staaten statt, da die Menschen, die vom Klimawandel besonders betroffen sind, oft nicht über die Mittel verfügen, weitere Migrationsstrecken zurückzulegen. Es ist eine der sehr wenigen Gewissheiten der Migrationsforschung, dass Armut Migration eher verhindert, während wirtschaftliche Entwicklung Migration (zunächst) verstärkt. Mit Vorhersagen in Bezug auf zu erwartende Zahlen von „Klimaflüchtlingen“, etwa von der Weltbank (2018), ist schließlich vorsichtig umzugehen. Die methodischen Schwierigkeiten solcher Projektionen haben Abubakar et al. (2018) am Beispiel Bangladesch aufgezeigt, vor allem die Schwierigkeit, Umweltwandel zweifelsfrei mit der globalen Erderwärmung in Verbindung zu bringen.