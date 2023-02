Im Dezember 2022 ist es den 196 Vertragsstaaten des Abkommens über die Biologische Vielfalt nach jahrelangen Verhandlungen gelungen, sich auf globale Ziele zur Erhaltung der Biodiversität bis 2030 zu einigen. Dabei geht es nicht nur um Schutzgebiete, sondern auch die nachhaltige Nutzung biologischer Vielfalt, z.B. in der Landwirtschaft.

Viele wissenschaftliche Erhebungen haben gezeigt, dass weltweit Arten in einem bislang nie gekannten Maße aussterben, und etwa eine Million Arten vom Aussterben bedroht sind. Die von Menschen verursachte Zerstörung von Arten ist um hundert bis tausend Mal höher als eine natürliche Aussterberate. Dies hat oft dramatische Folgen für unsere Ökosysteme, die die Lebensgrundlage für unsere Nahrung, Gesundheit und für die Luft- und Wasserreinhaltung sind.

Um diesen Verlust der biologischen Vielfalt zu stoppen, und wieder mehr Vielfalt zu schaffen, haben die Vertragsstaaten der Konvention über Biologische Vielfalt (Convention on Biological Diversity, CBD) einen globalen Biodiversitätsrahmen bis 2030 beschlossen, der 23 konkrete Ziele und einen Plan zur Umsetzung und Finanzierung, enthält.

Da die veränderte Landnutzung einer der größten Treiber des Biodiversitätsverlusts ist, muss es ein vorrangiges Ziel sein, die noch bestehenden intakten Ökosysteme so gut es geht zu erhalten, heisst es in Ziel 1 des Abkommens. Dazu dienen in erster Linie natürliche Schutzgebiete, deren Flächen global von derzeit etwa 17 Prozent an Land und 10 Prozent auf dem Meer auf insgesamt 30 Prozent an Land und auf dem Meer vergrößert werden sollen (Ziel 3). Es wurde auch vereinbart, die Rechte indigener und lokaler Gemeinschaften zu achten und durch die Ausweisung von Schutzgebieten keine Nachteile für diese Bevölkerungsgruppen entstehen zu lassen.