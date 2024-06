Leider gibt es immer wieder rechtliche und vertragliche Hemmnisse bei der Umsetzung von potenziellen Reduzierungsmaßnahmen. Dazu gehören mögliche Höchstanteile an Rework (Nachbesserungen), Steuern, grenzüberschreitender Transport, Vermarktungsstandards oder auch das Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdatum. Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) garantiert bestimmte Produkteigenschaften, während das Verbrauchsdatum Auskunft über die Lebensmittelsicherheit bei Erreichen des Datums gibt. Generell dürfen Produkte nach Ablauf des Verbrauchsdatums nicht mehr in Verkehr gebracht werden, solche mit einem MHD unter bestimmten Voraussetzungen jedoch schon. Innerhalb der Europäischen Union tragen zwei Drittel der Joghurtprodukte ein Verbrauchsdatum, der Rest ein MHD. In Asien, Teilen von Südamerika und Nordafrika wird Joghurt eher mit einem Verbrauchsdatum zum Verkauf angeboten.

Einem global tätigen Hersteller von Joghurtprodukten gelang unter Verwendung eines risikobasierten Ansatzes die Umstellung von bis zu 90 Prozent seiner Joghurtpalette auf ein MHD. Eine ähnliche Vorgehensweise setzt der Konzern weiter mit anderen Lebensmittelkategorien um. Parallel dazu werden Aufklärungskampagnen implementiert, um Nutzer*innen auf die Bedeutung des MHD aufmerksam zu machen und im Zweifel die eigenen Sinne zur Feststellung der Genießbarkeit einzusetzen. Mit der Umstellung wird aber auch ein großer Anteil der angebotenen Palette an Lebensmitteln potenziell für eine alternative Nutzung nahe oder nach Erreichen des MHDs, z.B. für die Umverteilung, freigegeben.

Bei großen Konzernen sind erreichte Erfolge gut zu kommunizieren und können als Vorbilder dargestellt werden. Globale Möbelhausrestaurants und Einzelhändler haben bereits eine Reduzierung von Lebensmittelverlusten und -abfällen von knapp 50 Prozent erreicht. Die vielen kleinen Verbesserungen, die von einer Unzahl an Klein- und Mittelbetrieben von der Primärproduktion bis zum kleinen Marktstand oder in Millionen von Haushalten täglich umgesetzt werden, bleiben oft noch ungezählt. Diesen Umstand wollen immer mehr Städte ändern, indem sie neue, innovative Ansätze zur Vermeidung aktiv fördern. Diese partizipativen Netzwerke und Förderprogramme von Eurocities, United Cities and Local Governments (UCLG), Local Governments for Sustainability (ICLEI), dem Milan Urban Food Policy Pact und anderen sind ein wichtiger Schlüssel zum Ausrollen von wirksamen Maßnahmen – betrieblich und auf Haushaltsebene.

Gemeinsam können wir etwas bewegen

Unser Lebensmittelsystem ist sehr komplex und die Ursachen für Verluste und Abfälle sind vielfältig. Die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren ist daher von großer Bedeutung und kann nicht nur zur Entwicklung von Lösungsstrategien beitragen, sondern auch den Zeitaufwand und die Reichweite der Umsetzung beschleunigen. Mögliche Zielkonflikte, wie z.B. Lebensmittelsicherheit, Rebound-Effekte (2), Verlagerung von Verlusten und Abfällen in vor- oder nachgelagerte Stufen etc. müssen aktiv aufgegriffen und interdisziplinär bearbeitet werden. Ein wissenschaftlich fundiertes Monitoring sollte daher jede Intervention begleiten, um Maßnahmen möglichst effektiv und effizient umsetzen zu können. Letztlich geht es nicht um das Erreichen eines ausgehandelten Zahlenwertes, sondern darum, möglichst rasch den Weg in ein nachhaltigeres Ernährungssystem einzuschlagen, das den Druck auf planetare Grenzen vermindert.