Den Bonito schützen: Inselkartell bietet mächtigen Flotten die Stirn

Wie heiß begehrt die Fischgründe der acht Inselnationen sind, belegen einige Zahlen: Sie kontrollieren zusammen eine Ozeanfläche, die 40 Prozent größer ist als Europa oder die USA. In ihren Hoheitsgewässern, den 200 Meilen weiten Wirtschaftszonen um die Inseln, lebt ein Viertel der weltweiten Thunfischbestände. Rund 50 Prozent der Bonito-Thunfischfänge, die weltweit konsumiert werden, stammen aus diesen Ländern.

Der Echte Bonito (skipjack) ist die global meistgefangene und wirtschaftlich bedeutendste Thunfischart. Der Echte Bonito wird meistens als Dosenthunfisch angeboten, die größten Absatzmärkte sind die EU und die USA. Der im Pazifik gefangene Fisch wird hauptsächlich in Thailand weiterverarbeitet, aber auch in den Philippinen, Korea, China, Vietnam, Japan sowie Mittel- und Südamerika. Auf fischverarbeitende Betriebe in Papua Neuguinea, den Solomon und Marschall Inseln entfällt mit rund 100 000 Tonnen pro Jahr nur ein geringer Anteil.

Umstrittene Fangmethoden

Der Echte Bonito bewegt sich in großen Schwärmen im Meer. Deshalb setzen Fangschiffe bis zu zwei Kilometer lange Ringwadennetze ein, mit denen die Schwärme eingekreist werden. Die Netze werden schließlich mit einer Schnürleine beutelartig zugezogen, bis die Fische komplett eingeschlossen sind.