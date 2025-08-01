Wenn Sie noch nie von "Jute-Malve" gehört haben, sind Sie nicht allein. Diese kurze, buschige Pflanze – auch bekannt als „Afrikanischer Spinat“ oder „Corchorus“ – ist unter Landwirten und Verbrauchern in Europa so gut wie unbekannt. Sie hat glänzende, gezackte, dunkelgrüne Blätter. Die in Afrika beheimatete Pflanze birgt ein Geheimnis: Ihre Blätter werden beim Kochen schleimig. Für Verbraucher in Westafrika ist dies eine begehrte Eigenschaft, denn "Jute-Malve" ist die Grundlage für das beninische Hauptgericht Crincrin, eine dicke, leuchtend grüne Suppe mit Meeresfrüchten, Bohnen und Gewürzen. Wenn Crincrin nicht wirklich schleimig ist, ist es einfach kein Crincrin.

Die Schleimigkeit der Jutepflanze aus aus der Familie der Malvengewächse ist nicht nur eine kulinarische Besonderheit – sie kann auch gesundheitliche Vorteile haben. Einige Studien deuten darauf hin, dass ihr Schleim die Verdauung fördert und entzündungshemmende, antimikrobielle und cholesterinsenkende Eigenschaften hat. Aber das ist noch nicht alles: Die rohen Blätter der Pflanze übertreffen gewöhnlichen Spinat im Kalium-, Vitamin C- und Proteingehalt und schlagen sowohl Spinat als auch Grünkohl beim Kalzium- und Eisengehalt. Auch auf dem Feld ist die "Jute-Malve" ein Kraftpaket: Sie wächst schnell (nur 30 bis 60 Tage nach der Aussaat), verträgt Hitze, Trockenheit und schlechte Böden sehr gut und benötigt wenig bis gar keinen Dünger, Bewässerung oder Pflanzenschutzmittel.

Warum haben dann so wenige Menschen in Europa davon gehört? Ganz einfach: "Jute-Malve" ist eine von fast 7.000 essbaren Pflanzen, die außerhalb des von drei wichtigen Pflanzenarten dominierten globalen Nahrungsmittelsystems existieren: Reis, Weizen und Mais. Auf diese Pflanzen entfallen mehr als 50 Prozent unserer pflanzlichen Kalorienzufuhr, und das aus gutem Grund: Sie sind reich an Kohlenhydraten und stehen seit Jahrzehnten im Fokus von Politik und Wissenschaft, was ihnen Milliarden Dollar an Forschungsgeldern eingebracht hat, damit sie produktiv, widerstandsfähig, leicht zu ernten, leicht zu lagern und vieles mehr sind. Sie sind zu weltumspannenden Handelsgütern geworden, die auf allen Kontinenten außer der Antarktis angebaut werden. In vielerlei Hinsicht sind sie eine Erfolgsgeschichte im Kampf der Menschheit gegen den Hunger. Aber ihre Dominanz hat andere, oft nährstoffreichere und widerstandsfähigere Pflanzen aus den landwirtschaftlichen Betrieben und Ernährungsgewohnheiten verdrängt.

„Forscher haben Jahrzehnte lang versucht, eine Handvoll Nutzpflanzen zu perfektionieren, um die Welt zu ernähren – jetzt ist es an der Zeit, die Speisekarte zu erweitern“, sagt Dr. Maarten van Zonneveld, Leiter der Abteilung für genetische Ressourcen am World Vegetable Center in Taiwan, das die weltweit größte öffentliche Saatgutbank für Gemüse beherbergt. „Denn es gibt Tausende von widerstandsfähigen, weniger bekannten Pflanzen, die seit Generationen still und leise Gemeinschaften ernähren, von Blattgemüse bis hin zu alten Getreidesorten. Mit der Unterstützung von Forschern, Regierungen, Gebern und dem privaten Sektor ist es an der Zeit, diesen Pflanzen eine Chance zu geben, sich zu entfalten.“