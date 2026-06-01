Ärmste Gemeinschaften werden mit Hitzefolgen im Stich gelassen

Im tropischen Afrika kann es zum Ende dieses Jahrhunderts 250 Tage im Jahr zu heiß für Arbeit im Freien werden. Das gilt ähnlich für weite Teile Südasiens und Lateinamerikas. Steigen die durchschnittlichen Temperaturen weltweit um drei Grad über das vorindustrielle Niveau, werden Arbeitsproduktivität und Arbeitsaufkommen in Afrika um ein Drittel zurückgehen.

Dies sind nur zwei der Warnungen aus dem aktuellen Bericht der FAO (UN Food and Agriculture Organization) und der WMO (World Metereological Organization) über extreme Hitze und Landwirtschaft. Er wurde im April veröffentlicht. Auf 94 Seiten bietet er einen Überblick über die wissenschaftliche Forschung und benennt politische Prioritäten. Im Vorwort heißt es, Hitzefolgen seien ein „systemisches Risiko für die weltweite Ernährungssicherheit sowie für mehr als 1,23 Milliarden von der Landwirtschaft abhängige Menschen". Der Bericht trägt die Unterschriften der Spitzenleute der beiden multilateralen Institutionen, Celeste Saulo (WMO) und Qu Dongyu (FAO).

Im Fokus des Berichts stehen landwirtschaftliche Betriebe. Er geht nicht detailliert darauf ein, was jenseits ihrer Hoftore geschieht. Das Autorenteam warnt jedoch vor Beeinträchtigungen der globalen Ernährungssicherheit, der weltweiten Rohstoffmärkte und der Preisstabilität. Hitzewellen würden nämlich die Produktivität von Pflanzen, Vieh und Menschen reduzieren.

Aus Sicht der Fachleute muss die globale Erwärmung gestoppt werden, weil sonst keine Anpassungsmaßnahme genügen könne. Das Adaptionspotenzial einzelner Bauernhöfe sei ohnehin begrenzt, weil singuläre Maßnahmen auf jeweils spezifische Auswirkungen einer Hitzewelle reagierten, und nicht ausreichten, wenn sich verschiedene Klimafolgen wechselseitig verstärken.