Virtuelles Wasser: So durstig ist der Welthandel

Wenn Experten von “virtuellem Wasser” sprechen, dann meinen sie das kostbare Nass, das in allen unseren Konsumgütern und Lebensmitteln steckt. Für deren Produktion werden große Mengen Wasser benötigt. Um unseren Verbrauch von virtuellem Wasser zu messen, wird also die „versteckte“ Nutzung von Alltagsgegenständen mit eingerechnet – neben Duschen, Waschen oder Gartengießen. Je stärker global die Bedeutung der Ressource und ihre zunehmende Verknappung Beachtung findet, desto intensiver wird auch ihre Verteilung diskutiert.

So zeigt ein Wasserfußabdruck, wo in der Welt Wasserstress herrscht – und macht so manches Missverhältnis deutlich. Häufig werden besonders wasserintensive Produkte wie Rindfleisch, Baumwolle oder Kaffee in Regionen produziert, die stärker unter Wassermangel leiden, als das Importland. Ein durstiger Welthandel verknappt die Wasserreserven für die dortige Landwirtschaft und die Menschen.