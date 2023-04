Trotz Dürre: Warum am Horn von Afrika der Grundwasserpegel steigt

Daraufhin haben wir untersucht, wie sich diese Niederschlagstrends auf das unter dem Erdboden gespeicherte Wasser auswirken. Ist der Pegel entsprechend den ausbleibenden "langen Regen" zurückgegangen, oder ist dieser aufgrund der vermehrten "kurzen Regenfälle" gestiegen?

Zu diesem Zweck haben wir zwei Satelliten eingesetzt, die kontinuierlich in der Erdumlaufbahn kreisen und kleine Veränderungen im Gravitationsfeld der Erde erfassen, die als Schwankungen in der Masse der Wasserspeicher interpretiert werden können. Wenn die Wasservorräte im Untergrund deutlich zunehmen, registriert der Satellit an diesem Ort ein stärkeres Schwerkraftfeld als bei der Messung davor, und umgekehrt. Daraus lässt sich die Wassermasse bestimmen, die an diesem Ort hinzugekommen oder verloren gegangen ist.

Mit Hilfe dieser von den Satelliten bereitgestellten Schätzwerten haben wir festgestellt, dass die Wasservorräte in den letzten Jahrzehnten zugenommen haben. Der Anstieg korreliert mit den vermehrten "kurzen Regenfällen" und erfolgte, obwohl die "langen Regenzeiten" trockener wurden.

Wasservorräte gestiegen

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die langen Regenzeiten normalerweise mehr saisonalen Regen liefern als die kurzen Regenphasen, wollten wir den paradoxen Befund verstehen, dass der Grundwasserpegel ansteigt. Einen Anhaltspunkt liefert die Untersuchung, wie Niederschläge in Trockengebieten zu Grundwasser gewandelt werden.

Wenn der Regen leicht ist oder es nur nieselt, befeuchtet der Großteil des Wassers, das den Boden erreicht, nur die Oberfläche – und verdunstet bald wieder in die warme, trockene Atmosphäre. Um sich zu Grundwasser zu werden, müssen die Niederschläge kräftig genug sein, um schnell und tief in den Boden zu versickern. Dies geschieht meist dann, wenn große Mengen an Regen auf einmal fallen und trockene Flussbetten sich mit Wasser füllen, das dann in unterirdische Grundwasserleiter gelangen kann.

Diese höchst intensiven Niederschlagsereignisse nehmen in den "kurzen Regenzeiten" zu, analog zur allgemeinen Zunahme der Gesamtniederschlagsmenge in dieser Jahreszeit. Und obwohl die Gesamtniederschlagsmenge in den "langen Regenzeiten" abnimmt, sind die Starkregen im Zeitverlauf beständig hoch geblieben. Das bedeutet, in beiden Regenperioden kommt genügend intensiver Regen zusammen, um die im Untergrund lagernde Wassermenge zu erhöhen.

Abschließend haben wir nachgewiesen, dass die erhöhte Wasserspeicherung in dieser Region nicht mit einem Anstieg der Bodenfeuchtigkeit an der Oberfläche einhergeht. Es handelt sich somit um "gebunkertes" Wasser, das sich in der Erdtiefe befindet und wahrscheinlich zu wachsenden regionalen Grundwasseraquiferen in diesem Raum beiträgt.