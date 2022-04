Vier Gründe, warum die Welt unter schweren Wasserproblemen leidet

Tragen derzeitige Investitionen in den landwirtschaftlichen Wassersektor dazu bei, eine Wasserkrise zu vermeiden?

Unter schwierigen klimatischen Bedingungen sind Investitionen in die Wasserinfrastruktur notwendig, um sicherzustellen, dass Wasser dann verfügbar ist, wenn es gebraucht wird. In diesem Sinne sind sie von Vorteil. Aber Investitionen haben auch zu einer Verschärfung von Wasserkrisen geführt: z.B. in Gebieten, in denen trotz Wasserknappheit Bewässerungssysteme entwickelt wurden, während nicht genügend Wasser für wichtige Umweltdienstleistungen verfügbar waren. Wir müssen daher Investitionen in die Landwirtschaft neu überdenken – in dem Sinne, dass wir von Infrastrukturlösungen und Produktionssteigerungen zu innovativen technischen und institutionellen Lösungen für eine bessere Land- und Wasserbewirtschaftung übergehen.

Wie tragen Subventionen zur Übernutzung von Wasser in der Landwirtschaft bei?

In vielen Ländern erhalten Landwirte Subventionen für Strom zum Betrieb von Grundwasserpumpen. Ohne diese Unterstützung wären sie kaum in der Lage, mit anderen Sektoren, wie der Industrie, um Wasserressourcen zu konkurrieren. Industrieunternehmen haben höhere Gewinnspannen und können daher auch höhere Energiepreise zahlen als Kleinbauern. Leider führen diese Subventionen, wie im Falle Indiens, auch dazu, dass zu viel Grundwasser abgepumpt wird. Die Energie ist so billig, dass die Menschen keinen Anreiz haben, ihre Pumpen nachhaltiger zu nutzen und Wasser zu sparen.

Solarenergie in Verbindung mit dem Abpumpen von Grundwasser stellt ein zusätzliches Problem dar. Die Nutzung von Solarenergie hat eindeutig einen viel geringeren CO2-Fußabdruck, aber sobald Solarzellen installiert sind, ist das Abpumpen von Grundwasser praktisch kostenlos, was zu einer Übernutzung des Wassers führen kann.

