Andine Alpakas trotzen Bergbau und Klimawandel. Aber wie lange noch?

Aber auch eine Reihe lokaler Modeschöpferïnnen haben in Arequipa, Cusco und der Haupstadt Lima inzwischen internationales Niveau erreicht. Marken wie Anntarah oder Escvdo haben schon Prominente wie Kate Perry eingekleidet. Auch wenn das Kleidungsstück kein Designerlabel trägt, ist der Endpreis im Verhältnis zu den Rohstoffkosten hoch: So geht ein Alpakapulli bei einem lokalen Modemacher für umgerechnet 100 Euro über den Ladentisch. Einige dieser Label haben enge Geschäftsbeziehungen zu ganz bestimmten Gemeinden, denen sie ihre Wolle zu einem höheren Preis abkaufen.

Während sie wissen, dass die Qualität des Endprodukts mit dem Rohmaterial steht und fällt, wird es für die Bauern im Hochland immer schwerer, ihre Herden zu halten. Nicht nur die Umweltverschmutzung aus dem klassischen Tagebergbau wird zur Bedrohung. Inzwischen kommen die Lithium-Minen hinzu. Internationale Konzerne fördern vor allem im Lithiumdreieck zwischen Bolivien, Argentinien und Chile das für die Elektromobilität und Smartphones so wichtige Mineral. Dafür wird Süßwasser benötigt – ein in den Hochanden extrem knappes Gut. Wegen der starken Sonneneinstrahlung verdunstet dort zwischen 7 und 20 Mal mehr Wasser als es regnet. „Zwischen 80 und 90 Prozent des Wassers der Hochanden befinden sich im Untergrund, und diese Becken sind miteinander verbunden wie Adern“, erklärt Patricia Marconi, Doktorin der Biowissenschaften und Präsidentin der argentinischen Yuchan-Stiftung. Diese unterirdischen Verbindungen bedeuten: Wenn man das Wasser an einer Stelle anzapft, sind die Folgen oft an anderer Stelle zu spüren.

So geschehen im Salzsee Hombre Muerto in Nordargentinien. Dort befindet sich die Anlage des US-Konzerns Livent, von der unter anderem der deutsche Autobauer BMW sein Lithium für Batterien in Elektroautos bezieht. Für die Herstellung von einer Tonne Lithiumkarbonat wird rund eine halbe Million Liter Salzsole verdunstet. Weitere 46.700 Liter Süßwasser sind für die Verarbeitung nötigt. Livent pumpt dafür Grundwasser ab. Vor einigen Jahren versickerte im Einzugsbereich der Fabrik der Trapiche Fluss, der eine wichtige Wasserquelle für die Herden von Bauernfamilien war.