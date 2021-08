Kleinfischerei hat das Zeug zu nachhaltigen Ernährungssystemen

Mit Fischereigemeinschaften zu arbeiten ist auch ein wirksame Methode, Ungleichheit und Ungerechtigkeit entgegenzuwirken und in einem primären Wirtschaftszweig, der so wichtig für das Erreichen der UN-Nachaltigkeitsziele ist, für Geschlechtergerechtigkeit zu sorgen. Frauen spielen eine wichtige Rolle in der Fischerei, denn oft sortieren und verarbeiten sie den Fang, und sie sind für die Finanzen des Haushalts verantwortlich. An der Verwaltung der Fischerei sind sie dennoch kaum beteiligt.

Für ihren Beitrag müssen Frauen Anerkennung finden, und bei lokalen Entscheidungen steht ihnen eine Stimme zu. Capacity Building reicht dafür nicht aus. Sie müssen ermutigt werden, Funktionen einzunehmen, in die ihre Erkenntnisse und Meinungen einfließen. Rare hat die Rolle von Frauen auf jeder Stufe der Wertschöpfungskette untersucht und Räume geschaffen, in denen sie zusammenkommen und über ihre Fischerei oder ihre Lebenssituation sprechen können. Rare hat auch eine Smartphone-App entwickelt, die Fangdaten aufzeichnet. Weibliche Fischeinkäufer haben damit ein nützliches Instrument, um Umsätze zu verfolgen und sie können Einkommen und ihren wirtschaftlichen Beitrag aufzeichnen. So wird ihre Rolle in der Kleinfischerei sichtbar und stützt den positiven sozialökologischen Wandel.

Nachhaltige Nutzung im Gleichgewicht mit Naturschutz

Dass wir die Ökosysteme des Meeres und der Küsten schützen müssen, damit sie die Menschen weiter mit Nahrung und Einkommen versorgen, trifft auf allgemeine Akzeptanz. Doch ein kluges Vorgehen dabei bedeutet auch zu vermeiden, dass Naturschutz die Lebensgrundlagen der Anrainer und die jahrzehntelangen Bemühungen um weniger Armut und Unterernährung in Gefahr bringt. Schutzmaßnahmen müssen für Natur und Mensch wirksam sein.