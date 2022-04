Wasserknappheit in Chile: Eine Folge der Privatisierung?

Die Privatisierung der lebensnotwendigen Ressource hat zu einer starken Eigentumskonzentration geführt: In Petorca besitzen 30 Agrarunternehmen 60 Prozent der Wassernutzungsrechte. Und wer die meisten Nutzungsrechte innehat, verbraucht am meisten Wasser – unabhängig davon, ob das Nachbardorf über Trinkwasser verfügt. Ein Prozent der Eigentümer:innen von Wassernutzungsrechten in Chile verbrauchen 70 Prozent des verfügbaren Wasservolumens, hat eine Studie der Universidad de las Américas ergeben.

Die Eigentümer:innen der Wassernutzungsrechte verdienen außerdem zusätzlich Geld mit der Wasserknappheit. Denn der Staat kauft ihnen Wasser ab, mit dem er Tankwagen befüllt und die Bevölkerung versorgt, die kein Trinkwasser hat. An die Bevölkerung in Petorca wurde auf diese Art laut einer Studie der Umweltwissenschaftlerin María Christina Fragkou von der Universidad de Chile zwischen 2012 und 2018 fast eineinhalb Millionen Kubikmeter Wasser in Tankwagen verteilt – was den Staat umgerechnet über 9 Mio. Euro gekostet hat.

Die Empfänger:innen erhielten ungefähr 50 Liter pro Tag, was nur etwa einem Drittel des durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauchs in Chile entspricht. Wie die Forscherin weiter herausfand, stammte dass das Wasser aus den Tankwagen von Lieferanten, die sich teilweise nur wenige Kilometer entfernt befanden. „Die Ergebnisse unterstützen die These, dass es genug Wasser gibt, es aber ungleich verteilt ist“, sagt Fragkou.