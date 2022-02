Während Plastikmüll in Flüssen und Seen und als schwimmende Inseln auf den Ozeanen große Empörung hervorrufen, findet der allgegenwärtige Gebrauch von Plastik in der Weltlandwirtschaft bislang kaum öffentliche Beachtung. Mit ihrem ersten globalen Bericht Assessmentof Agricultural Plastics and their Sustainability, A call for Action zu diesem Thema drängt die Welternährungsorganisation (FAO) darauf, dieses bislang stark vernachlässigte Problem endlich auf die internationale Tagesordnung zu setzen.

Sie fordert, dringend Lösungsvorschläge zu entwickeln. Denn der „verheerende Gebrauch von Plastikprodukten in allen Bereichen der Landwirtschaft“ und der damit verbundene Plastikmüll können schwere Folgen für die Umwelt, für die Sicherheit unserer Lebensmittel und damit möglicherweise auch für unsere Gesundheit haben, betont der Bericht.

Kunststoffe sind in der Landwirtschaft vieler Länder allgegenwärtig. Ihr Siegeszug begann in den 1950er Jahren in der Land- und Forstwirtschaft sowie in der Fischerei. Sie gelten als strapazierfähig, leicht transportierbar, billig und langlebig. Ihre Nutzung erstreckt sich von Folien für Silage, zur Abdeckung für die Unkraut- und Wasserregulierung im Gemüse- und Obstanbau, für Foliengewächshäuser über Ohrmarken für Nutztiere bis hin zu Mehrwegkisten, Säcken, Schutznetzen, Pestizidbehälter, Wasserleitungen für künstliche Bewässerung, Baumschutzhüllen, Fangnetze und Seile. Hinzu kommen polymerbeschichtete Düngemittel, die eine kontrollierte Nährstoffabgabe ermöglichen.