Jenseits der Lokalisierung: Vorschläge für Systemreformen der globalen humanitären Hilfe

Es ist im zehnten Jahr seit dem World Humanitarian Summit unumstritten, dass die Welt der humanitären Hilfe einen Systemwandel benötigt, der gerechte Institutionen schafft, Finanzierungsmuster aufbricht, Führungsrollen dezentralisiert – und koloniales wie rassistisches Erbe aus der internationalen humanitären Praxis tilgt. Solch ein Systemwandel wird die Führungsrolle idealerweise in die Hände von Organisationen legen, die ihre Wurzeln in den von Katastrophen betroffenen Gemeinden haben.

Im Jahr 2016 sind über 9.000 Vertreter von Staaten, internationalen Organisationen und der Zivilgesellschaft auf dem Weltgipfel für humanitäre Hilfe mehr als 3.500 Verpflichtungen eingegangen. Ihr Ziel war es, das internationale humanitäre System zu stärken und betroffenen Menschen die dringend benötigte Hilfe und Schutz zu sichern. Die Verpflichtung, Akteure aus den betroffenen Gemeinschaften und Ländern zu stärken, – später als Lokalisierung bezeichnet – hat seitdem die weitere Entwicklung dominiert. Organisationen der Vereinten Nationen, große internationale humanitäre und zivilgesellschaftliche Organisationen erchoren sich selbst zu den Vorreitern des Wandels im Rahmen der „Agenda für die Menschheit“.

Im Zuge des Grand Bargain, einer der Partnerschaften des Gipfels, wurden Programme vorrangig auf die Stärkung der administrativen, operativen und finanziellen Kapazitäten lokaler Akteure konzentriert – vor allem im globalen Süden. So hat die Lokalisierung etwa dazu beigetragen, die Bereitstellung von Hilfe in Fidschi und Äthiopien zu verbessern. Sogar im konfliktreichen Syrien wurden bescheidene Fortschritte erzielt. Quer durch den globalen Süden bemühen sich mehrere Organisationen auch um heimische Philanthropen als Ergänzung – und hoffentlich bald Alternative – zur Finanzierung von außen.

Kein grundlegender Wandel

Die Lokalisierung hat die Debatte um den Übergang zu lokaler humanitärer Führung weitgehend am Leben erhalten und das Schlaglicht auf die notwendige kritische Reflexion über Neokolonialismus, Rassismus und andere Ungleichheiten im System gerichtet. Dennoch hat die Lokalisierung einen systemischen Wandel verfehlt. Es ist hinreichend dokumentiert, dass das Ziel von 25 Prozent der Finanzmittel für lokale Akteure nicht erreicht wurde. So bleibt das System stark abhängig von westlicher Finanzierung, NROs und Führung sowie von den Launen der Mächtigen. Der Niedergang von USAID und die anhaltende Verletzung humanitärer Grundsätze in der Ukraine, Syrien, Gaza, Sudan und der DR Kongo zeigen, dass eine gut gemeinte Agenda allein noch kein System verändert.

Insgesamt fehlt es der Lokalisierung an einer klaren Vision. Auch Anhängern des Grand Bargain ist unklar, wann oder ob die Lokalisierung abgeschlossen sein wird, oder wie das internationale humanitäre System zum tatsächlichen Abschluss der Agenda aussehen soll. Wir wissen auch nicht, wie eine erfolgreiche Lokalisierung die Rollen der UNO, der INROs, der Gebernationen und der Aufnahmegemeinschaften verändern wird. Kurzum, die Lokalisierung scheint eine gut gemeinte Reise ohne Ziel zu sein.