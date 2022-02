"Die notleidende Bevölkerung ist Geisel der Politik"

Fließt die Hilfe deshalb zu langsam ins Land?

Wir schauen zuerst, was der heimische Markt hergibt. Auf dem Land gibt es landwirtschaftliche Erzeugnisse, die keiner mehr kaufen kann. Also machen wir das. Das kurbelt die Wirtschaft an und sorgt für einige Arbeitsplätze. Die Landwirte haben ein Einkommen und können neues Saatgut für die nächste Saison kaufen. Für alles, was man im Land nicht auftreiben kann, ist die Sache komplizierter, dann müssen ganze Konvois organisiert werden. Manchmal wird an einem zentralen Punkt ein großes Lager angelegt und von dort aus verteilt, oder man kauft im Ausland ein und schafft die Sachen vorverpackt in bestimmte Bezirke oder Gebiete.

Zum Beispiel Decken oder Winterpakete...

Decken und Winterausrüstung haben wir hier in Kabul gekauft. Das ist das Beste. Was im Land verfügbar ist, ist die Art und Qualität, die gebraucht wird und für die Region geeignet ist. Wo möglich, verlässt man sich auf das örtliche Angebot, die Händler kennen die Bedürfnisse im Land. Wir beauftragen Lieferanten, die sich an Ausschreibungen beteiligen.