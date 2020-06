Doch obwohl jede soziale Gruppe betroffen ist, sind nicht alle in gleichem Maße getroffen. Überall sterben ältere Menschen überproportional. Könnte sich dies als die rettende Gnade für Afrika als jugendlichem Kontinent erweisen, wo drei Viertel der Bevölkerung unter 35 Jahre alt sind? Es gibt aber geschlechtsspezifische Unterschiede in der Wirkung des Virus auf den Menschen. "In den USA zum Beispiel sind doppelt so viele Männer an dem Virus gestorben wie Frauen“, bemerkte Martha Henriques auf der BBC-Website. „Ebenso waren 69 Prozent aller Corona-Toten in Westeuropa männlich. Ähnliche Muster wurden in China und anderswo beobachtet.“ 6

Es ist auch ein Diskriminierungsmuster nach Rassen zu erkennen. In Europa und Nordamerika sterben Angehörige von Minderheiten nach Ethnie und Rasse deutlich häufiger als Weiße. In Chicago sterben Berichten zufolge fast sechsmal so viele Afroamerikaner wie Weiße (68 Prozent), obwohl sie nur 30 Prozent der gesamten Stadtbevölkerung ausmachen. 7 Dies spiegelt ihren Ausschluss vom Gesundheitssystem wider und die Unmöglichkeit, sich eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung zu leisten. Es spiegelt auch ihre niedrige Position in der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Hierarchie wider, die der Mantel des Neoliberalismus verankert hat und fortbestehen lässt. Daher der Kommentar von Ex-Präsident Barack Obama: "Eine Krankheit wie diese rückt die Ungleichheiten und zusätzlichen Lasten ins Rampenlicht, mit denen schwarze Gemeinschaften in diesem Land in der Vergangenheit zu kämpfen hatten." 8