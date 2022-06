Warum Afrika auf seine Art mit dem Ukrainekrieg umgeht

Die COVID-19-Pandemie und der anhaltende Konflikt in der Ukraine haben die Schwachstellen Afrikas in der globalen Landschaft und die Anfälligkeit des Kontinents für externe Schocks deutlich gemacht. Dies erfordert gezieltere Maßnahmen als bisher, die Widerstandsfähigkeit Afrikas und des globalen Südens gegenüber künftigen vergleichbaren Krisen zu stärken, die weitere Pandemien oder externe Konfrontationen auslösen können. Ohne eine konzertierte und konsequente Anstrengung zum Aufbau einer größeren Widerstandskraft – durch die Einrichtung regionaler Wertschöpfungsketten – wird Afrika am Rande der Weltpolitik und der Weltwirtschaft bleiben.

Position neu bewerten

Es ist daher unerlässlich, die weiche und harte Infrastruktur auszubauen, durch die die Zusammenarbeit innerhalb von Regionen und ein verstärkter Handel zwischen den Regionen gedeihen kann. Diese regionalen Wertschöpfungsketten müssen sicherstellen, dass der Kontinent in künftigen Krisen widerstandsfähiger ist und sich unter besseren Bedingungen wieder in die Weltwirtschaft einfügen kann.

Die afrikanischen Länder müssen diesen anhaltenden Konflikt und die durch die Pandemie gewonnenen Erfahrungen auch nutzen, um ihre Position in einer sich verändernden globalen geopolitischen Konstellation neu zu bewerten. Sie müssen versuchen, ein größeres Maß an strategischer Autonomie durch regionale Integration und die Neugestaltung externer Partnerschaften zu erlangen, und zwar so, dass sie mit den bestehenden Aktionsrahmen zur Entwicklung des Kontinents übereinstimmt, wie sie in der Agenda 2063 der AU und der von den regionalen Wirtschaftsgemeinschaften des Kontinents abgesteckten strategischen Rahmenplänen vereinbarten wurden.

Dies würde Afrika in der Weltpolitik letztlich mehr Gewicht verleihen und Systeme ermöglichen, in denen der Kontinent besser durch eine sich wandelnde globale Landschaft steuern kann, in der geopolitische Konflikte zunehmen, die Afrika in seiner Entwicklungsagenda aufhalten.