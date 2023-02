Zum Jahreswechsel waren überwiegend auf der südlichen Welthalbkugel 45 Länder von externer Nahrungsmittelhilfe abhängig – etwa ein Drittel mehr als noch fünf Jahre davor. In allen diesen Ländern herrscht landesweit oder in bestimmten Regionen akute Ernährungsunsicherheit – das heißt, Menschen müssen also um die nächste Mahlzeit bangen. Die Weltlandwirtschafts- und Ernährungsorganisation FAO stellt in regelmäßigen Abständen dar, welche Länder auf externe Hilfe angewiesen sind: Ende Dezember waren es 33 in Afrika, 9 in Asien, 2 in Lateinamerika und der Karibik und ein Land in Europa – die Ukraine.

Die globalen Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat besonders die Notlagen in einkommensschwachen Ländern verschärft, die mehr Nahrungsmittel einführen als exportieren (LIFDCs). Dort treiben Preisaufschläge für internationale gehandeltes Getreide, Dünger, Öl und Gas für hohe Teuerungsraten und Geldentwertung. Grundlegend sind nach wie vor Konflikte und extreme Wetterereignisse die Hauptursachen für schwere akute Ernährungsunsicherheit, wobei Länder in Ost- und Westafrika besondere Sorge bereiten.