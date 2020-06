Besonders verwundbar sind in dieser Krise die Schwellen- und Entwicklungsländer: Ihre Gesundheitssysteme sind völlig überlastet; sie hängen stark vom Welthandel, vom Tourismus und von Rücküberweisungen von Migranten ab; sie sind auf Öl- und andere Rohstoffexporte angewiesen; und das Armutsniveau und die Zahl von Unterernährten sind bereits hoch.

Weltagrarmärkte zeigen sich erstaunlich resistent

Bedeutet das nun, dass wir auf einen globalen Ernährungsnotstand zulaufen, vor dem die Vereinten Nationen gewarnt haben? Blickt man auf die Weltagrarmärkte, so zeigt sich, dass sie dem schweren Schlag der Corona-Krise bislang widerstanden und sich als widerstandsfähig erwiesen haben. Laut einer neuen Analyse der Welternährungsorganisation (FAO) gibt es weltweit genügend Nahrungsmittel, so dass vorerst von einer globalen Ernährungskrise wie in 2007 und 2009 nicht die Rede sein kann.

Die für die globale Ernährungslage so wichtigen Vorratsspeicher sind nach FAO-Angaben prall gefüllt. Die Organisation geht für 2020/2021 von einem Rekordhoch in den Speichern von 927 Millionen Tonnen Getreide aus. Im Vergleich: 2007/2008 waren es nur 472 Millionen Tonnen. “Diese großen Vorräte sollten einen soliden Puffer gegen mögliche Schocks bilden, sollte es beispielsweise in den kommenden Monaten zu Ernteeinbrüchen wegen Trockenheit oder Unwettern in den Hauptanbauländern kommen,” so die Einschätzung von FAO-Ökonom Josef Schmidhuber.