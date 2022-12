Fazit

Dieser Blogpost präsentiert neue Daten (Fuchs et al., 2022) zur Messung der chinesischen Hilfslieferungen. Zunächst haben wir festgestellt, dass 37,1 Prozent der chinesischen Hilfslieferungen in Höhe von 4,2 Mrd. Dollar zwischen Januar 2017 und Dezember 2021 an den afrikanischen Kontinent gingen. Im Gegensatz zum Rest der Welt sind Chinas durchschnittliche monatliche Hilfslieferungen nach Afrika nach dem Ausbruch der Pandemie nicht ausgeweitet worden. Zweitens stellen wir erhebliche Verschiebungen in der Verteilung der chinesischen Hilfslieferungen fest, wodurch Länder sowohl zu Hilfslieblingen (z.B. Äthiopien) als auch Hilfswaisen (z.B. Elfenbeinküste) werden. Drittens beobachten wir nach dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie eine Verlagerung hin zu medizinischen Hilfslieferungen. Dies ging auf Kosten der nicht-medizinischen Hilfslieferungen, die 26,6 Prozent unter dem Niveau von vor der Pandemie (2017 bis 2019) lagen. Wir dokumentieren auch, dass Chinas Hilfslieferungen nach Afrika nach dem Ausbruch der Pandemie weniger zentralisiert waren, sowohl was die geografische Herkunft innerhalb Chinas als auch was den Anteil von Hilfslieferungen von staatlicher Stelle betrifft.

Hieraus lassen sich mehrere Schlussfolgerungen ziehen. Erstens heben wir hervor, dass China ein wichtiger Akteur im Bereich der humanitären Hilfe geworden ist, während sich ein Großteil der Debatte um chinesische Infrastrukturprojekte dreht. Zweitens: Da sich die Verteilung der chinesischen Hilfslieferungen erheblich verändert hat, erfordert eine koordinierte internationale Entwicklungspolitik eine Beobachtung der chinesischen Hilfslieferungen, um die Entstehung von Hilfswaisen zu vermeiden. So hat die Weltgesundheitsorganisation beispielsweise die Süd-Süd-Spenden von Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten an Gambia koordiniert (The Point, 2022). Drittens stellen die von uns vorgestellten Daten eine wertvolle Ressource für die Beobachtung der chinesischen Hilfslieferungen fast in Echtzeit dar und können dabei helfen, das Verhalten eines führenden, aber intransparenten Gebers zu verstehen.