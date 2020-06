Die Welternährungsorganisation FAO hat an die Regierungen Afrikas appelliert, in der Corona-Krise die für den Personenverkehr geschlossenen Grenzen unbedingt für Nahrungsmittel offen zu halten. Obwohl durch die Beschränkungen zur Eindämmung des Virus viele Wertschöpfungsketten unterbrochen seien, müsse der regionale Handel mit landwirtschaftlichen Produkten unbedingt aufrecht erhalten werden, um die arme und ländliche Bevölkerung zu unterstützen, heißt es in einem gemeinsamen Positionspapier von FAO und Afrikanischer Union (AU).

Die FAO unterstützt die AU bei der Weiterentwicklung des Agrarhandels, seitdem dies auf dem Kontinent ein politisches Ziel ist. Doch selbst regionale Freihandelszonen haben bislang keine spürbare Steigerung gebracht. Während in Europa und Asien etwa je 70 und 50 Prozent des gesamten Handels in der Region stattfindet, sind dies in Afrika nur elf Prozent. Viele hoffen nun auf einen Durchbruch dank der pan-afrikanischen Freihandelszone AfCFTA, in der sich ab diesem Jahr die Grenzen zwischen den 54 beteiligten Ländern öffnen sollen.

Der innerafrikanische Handel könnte, so die vermutlich optimistische Hoffnung, sich bis 2022 verdoppeln. Vom Austausch mit Agrarprodukten wird erwartet, dass er zunächst um 20 bis 30 Prozent zunimmt. Mit handelspolitischen Fördermaßnahmen für verbesserte Infrastruktur, harmonisierte Verfahren und Standards, oder effizientere Institutionen etwa in Handelskorridoren könnte der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Dienstleistungen sich nach Einschätzung des FAO-Regionalbüros Afrika sogar verdreifachen.

Gerade wenn wie jetzt durch die Covid-19-Pandemie im Welthandel immer wieder Schocks auftreten, wird ersichtlich und von warnenden Stimmen betont, wie abhängig der Kontinent von Lebensmittelimporten ist. Seit drei Jahrzehnten ist Afrika Nettoimporteur von Agrarprodukten. Vor allem Grundnahrungsmittel wie Milcherzeugnisse, Speiseöle und –fette, Fleischprodukte, Zucker, Getreide – vor allem Weizen und Reis – werden in unterschiedlicher Ausprägung von Nord- und Subsahara-Afrika importiert. Die Rechnung dafür beträgt rund 72 Mrd. Dollar pro Jahr und steigt jährlich um drei Prozent. Wirtschaftliches Wachstum im Agrarsektor trägt laut Schätzungen der FAO derweil dreimal so stark zur Verringerung von Armut bei, als Wachstum in anderen Sektoren. (Maz)