Covid-19: Durch die Gesundheitskrise droht eine Ernährungskrise

Zunächst steht die Bewältigung des Gesundheitsnotstands im Vordergrund, und dies bedeutet in vielen Ländern eine besondere Herausforderung. Kontaktsperren sind in Flüchtlingslagern wie Dadaab in Kenia oder Cox's Bazar in Bangladesch, in denen Menschen auf engstem Raumleben, kaum umzusetzen.

Sowohl in ländlichen Gebieten als auch in den Armenvierteln der Großstädte, steht of nicht genug sauberes Wasser zur Verfügung, um sich regelmäßig die Hände zu waschen, und schon gar keine Desinfektionsmittel. Weltweit haben ein Drittel der Menschen kein sauberes Trinkwasser oder Sanitäranlagen, drei Viertel der Menschen in den ärmsten Ländern haben nicht einmal einfache Möglichkeiten, sich die Hände zu waschen. 2

Die Ernährungssicherheit ist unmittelbar, aber auch mittel- und langfrisig bedroht. Global gesehen sind die Nahrungsmittelpreise im März gefallen, weil die Nachfrage aufgrund der schlechten Wirtschaftsaussichten gesunken ist. 3 Dennoch können lokal die Nahrungsmittelpreise in die Höhe schießen: durch Hamsterkäufe, das Schließen von offenen Märkten, oder weil durch die Einschränkung der Bewegungsfreiheit die Versorgung aus dem Umland nicht mehr gesichert ist. Dies berichten Partnerorganisationen der Welthungerhilfe zum Beispiel aus Äthiopien oder Kenia.