Das internationale humanitäre System steht in diesem Sommer 2025 vor grundlegenden Reformen, den voraussichtlich größten der letzten zwei Jahrzehnte. Tom Fletcher, der UN-Untergeneralsekretär für humanitäre Hilfe, reagiert mit dem sogenannten Humanitarian Reset auf eine tiefgreifende Krise, in der sich das humanitäre System seines Erachtens hinsichtlich der Legitimation, der Finanzierung und der Moral befindet. Der Prozess hat das Potenzial, die globale humanitäre Hilfe erheblich zu verändern.

Unklar ist dabei, wie sich das Zusammenspiel mit einem noch größer angelegten Reformprozess gestalten wird, der das gesamte UN-System unter die Lupe nimmt. Dieser mit Blick auf den diesjährigen 80. Geburtstag der Vereinten Nationen „UN80“ genannte Prozess könnte zu noch drastischeren Veränderungen führen, auch für das humanitäre System und den Humanitarian Reset.

Bisherige Reformversuche

Das internationale humanitäre System besteht in erster Linie aus den humanitären Organisationen der Vereinten Nationen (Nothilfebüro, Welternährungsprogramm, Kinderhilfswerk, Flüchtlingshilfswerk, Weltgesundheitsorganisation, Palästinenserhilfswerk, UN Women, Entwicklungsprogramm, und Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation), der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung, und internationalen Nichtregierungsorganisationen (INRO), welche staatliche sowie zivilgesellschaftliche lokale und nationale Akteure (LNA) im Bedarfsfall unterstützen. Einen Großteil der Mittel hierfür stellen sogenannte Geberländer zur Verfügung.

Über die Notwendigkeit von Reformen sind sich die Hauptakteure des humanitären Systems seit geraumer Zeit einig. Der prominenteste Beleg dafür ist der aus dem humanitären Weltgipfel hervorgegangene Grand Bargain aus dem Jahr 2016. Reformansätze und -prozesse der letzten zwei Jahrzehnte drehten sich allen voran um die Rollenverteilung und Machtverhältnisse zwischen den verschiedenen Akteursgruppen. Geberländer entscheiden, mit welcher Finanzierung sie Mittel für welche Krisen bereitstellen und wer diese einsetzen soll. Das begünstigt UN- und andere international aufgestellte Akteure (wie INROs), die größere Volumina umsetzen können und häufig bereits vertrauensvolle Beziehungen zu Gebern pflegen. Zudem wird humanitäre Hilfe so mitunter nicht (nur) entsprechend des Ausmaßes der Not geleistet, sondern folgt auch außenpolitischen Prioritäten.

Lokale und nationale Akteure, die zumeist früher als internationale Akteure humanitäre Hilfe leisten, lokale Begebenheiten und Sprachen kennen, sowie sehr gut innerhalb betroffener Gemeinden vernetzt sind, werden dagegen systematisch marginalisiert. Dies schlägt sich in deutlich geringerer Finanzierung und Einfluss bei Entscheidungen nieder. Zusätzlich zur „Lokalisierung“ sind einige der Kernanliegen der Reformdebatten die Einbeziehung betroffener Gemeinden, flexiblere und mehrjährige Finanzierung, die effizientere Ausgestaltung des Systems, eine stärkere Rechenschaft gegenüber betroffenen Menschen und Gemeinden, und operative Schwerpunkte wie der Fokus auf Bargeldhilfe.