Drohende Hungersnot in Gaza – Recht auf Nahrung ist stark eingeschränkt

Ernährungssicherheit erfordert die richtige Verwertung von Lebensmitteln, was von der Verfügbarkeit von sauberem und sicherem Trinkwasser, einer angemessenen Zubereitung, sanitären Einrichtungen und Gesundheitsversorgung abhängt. Der Zugang zu sauberem Wasser zum Waschen und Kochen ist stark eingeschränkt; das meiste Wasser ist nicht zum Trinken geeignet. Kochbrennstoffe jeglicher Art sind für die meisten Menschen unerreichbar. Die meisten Gesundheitseinrichtungen sind nicht funktionsfähig, und der Zusammenbruch der sanitären Einrichtungen führt in Verbindung mit anderen Risikofaktoren zu einer hohen Sterblichkeitsrate durch endemische Krankheiten.

Die Schäden am Nahrungsmittelsystem des Gazastreifens werden langanhaltende Auswirkungen haben und die Nachhaltigkeit der Nahrungsmittelversorgung über Jahre hinweg beeinträchtigen. Dies ist auf die Zerstörung von Ackerland und wichtiger Infrastruktur sowie auf die weit verbreitete Kontaminierung landwirtschaftlicher Flächen durch nicht explodierte Munition zurückzuführen.

Das Recht auf Nahrung in Konflikten

In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (1948) wurde die Ernährung als zentraler Aspekt eines angemessenen Lebensstandards anerkannt. Der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (ICESCR) hat dieses Recht 1966 weiter gefestigt.

Die Staaten sind verpflichtet, das Recht auf Nahrung schrittweise zu verwirklichen und dabei sicherzustellen, dass keine Diskriminierung stattfindet, es zu keinen Rückschritten kommt und mit allen verfügbaren Mitteln auf die Verwirklichung des Rechts hingearbeitet wird. Zu diesen Verpflichtungen gehört die Bereitstellung eines Mindestmaßes an Nahrung, Unterkunft, Gesundheitsversorgung und Bildung.

Menschenrechte, einschließlich des Rechst auf Nahrung, gelten in bewaffneten Konflikten und unter Besatzung fort. Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (ICESCR) enthält keine ausdrücklichen Ausnahmeklauseln, so dass das Recht auf Nahrung auch in Notsituationen anwendbar bleibt. In bewaffneten Konflikten ergänzt das humanitäre Völkerrecht die Menschenrechte.