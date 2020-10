Ein Putsch als Anstoß für ein neues Mali?

Im Juli 2018 strebt Präsident Ibrahim Boubacar Keita (kurz IBK genannt) eine zweite Amtszeit an – trotz einer gemischten Bilanz und obwohl bereits seine erste Wahl von seinem Herausforderer Soumaïla Cissé, dem Präsidenten der Front zur Sicherung der Demokratie (FSD), angezweifelt worden war. Neben diesem politischen Protest gab es Demonstrationen verschiedener Gewerkschaften, von Richtern, Eisenbahnern und Lehrer*Innen der Grund- und Sekundarstufen.

Gleichzeitig verschlechterte sich die Sicherheitslage weiter, insbesondere in Zentralmali und in der westlichen Sahelzone (dem Grenzgebiet zu Mauretanien). Bewaffnete Gruppen verschiedener Überzeugungen beteiligten sich an der Ermordung und Entführung lokaler Führer in Dörfern, wo sie junge Menschen rekrutieren. Es kam zu Hinrichtungen im Schnellverfahren, wie bei den Massakern(1) an 153 Zivilisten in Ogossagou am 23. März 2019 gegen die Volksgruppe der nomadischen Fulani und 101 Zivilisten am 9. Juni 2019 in Sobane Da gegen den Stamm der sesshaften Dogon.