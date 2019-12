Sudan: „Ein Unterschied wie Tag und Nacht“

Herr Gabriel, wie ist die Stimmung im Land vier Monate nach dem Amtsantritt des neuen Premierministers Abdalla Hamdok?

Überwiegend herrschen Optimismus und Hoffnung, obwohl die Menschen, die den politischen Wandel angestoßen haben, sehr wohl wissen, dass sie sich in einer Übergangsphase befinden. Nicht alle in der Regierung ziehen an einem Strang und wollen soziale und wirtschaftliche Verbesserungen. Im Hintergrund halten Kräfte an der Vergangenheit fest, teilweise verfolgen sie islamistische Strategien, um die Transformation aufzuhalten. Aber es gibt viele sichtbare Fortschritte in die richtige Richtung. Folglich mischt sich Optimismus mit Vorsicht, dass vieles noch zerbrechlich und nichts unumkehrbar ist.

Premier Hamdok hat eine neue Ära ausgerufen, er spricht vom Ende der Kriege und einem Übergang zum Frieden. Worin sehen Sie dafür die größte Hürde?

Das allerwichtigste, was der Sudan jetzt braucht, ist ein Ende der Sanktionen. Es gibt viele positive Geräusche: Die USA lassen ernsthafte Bereitschaft erkennen, das Land von der Liste terroristischer Schurkenstaaten zu streichen, und die internationalen Finanzinstitutionen wie der Internationale Währungsfonds oder die Afrikanische Entwicklungsbank engagieren sich, um diesem demokratischen Wandel zum Erfolg zu verhelfen. Ohne ein Ende der Isolation kann Sudan seine gesamtwirtschaftlichen Probleme nicht lösen. Nur mit neuen Krediten, mehr Handel und Investitionen kann das Land sich aus dem Sumpf ziehen. Bis dahin bleibt der wirtschaftliche Notstand eine Bedrohung.

Es gibt weiterhin Proteste in Khartum und anderen Städten, worum geht es da?

Die tiefliegenden Ursachen der politischen Krise sind noch nicht beseitigt. Die Inflation ist außer Kontrolle. Daran haben sich vor einem Jahr die Unruhen entzündet. Die Menschen leiden unter den hohen Preisen für Nahrung, eine durchschnittliche Familie kann sich kein Fleisch leisten, an den Tankstellen bilden sich lange Warteschlangen. Der Finanzminister, ein ehemaliger Weltökonom, gibt sich Mühe. Aber neben den wirtschaftlichen Problemen stehen gleichbedeutend die Herausforderungen für einen Übergang zum Frieden.