Die Ernährungssicherheit in Nordkorea bleibt weiter kritisch. Bereits im Sommer 2023 war die Versorgung aufgrund wetterbedingter Ernteausfälle und jahrelanger Isolation durch die Corona-Maßnahmen so prekär, dass Experten die Lage mit der bisher schwersten Hungersnot des Landes in den 1990ern verglichen. Zwei Jahre später weist nichts auf eine Verbesserung der Lage hin. Im Gegenteil.

Auf eine alarmierende Situation machte die UN-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechtssituation in Nordkorea, Elizabeth Salmón, auf der 58. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates im März 2025 aufmerksam. Trotz der Bemühungen Nordkoreas, die inländische Nahrungsmittelproduktion zu steigern, sei ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, etwa 12 Millionen Menschen, unterernährt. „Berichten zufolge gab es während der Covid-Grenzschließungen Hungersnöte, und während der Erntepause im jetzigen Frühjahr dürfte es noch weitere geben“, warnte Salmón. Besonders betroffen seien Ältere, Kranke und Menschen ohne Ersparnisse in ländlichen Regionen.

Immer wieder gibt es in Nordkorea extreme Wetterereignisse, die die ohnehin schon prekäre Ernährungslage weiter verschärfen. Besonders gravierend waren laut Informationen der Welternährungsorganisation (FAO) Überschwemmungen in den Sommermonaten 2023 und 2024. Auch wurden in dieser Zeit überdurchschnittlich hohe, fast tropische Temperaturen gemessen. Dies hat das Risiko von vermehrtem Schädlings- und Krankheitsbefall und somit niedrigeren Ernteerträgen verschärft. Zu Schäden kam es nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch an Gebäuden und Straßen. Nach Schätzungen südkoreanischer Behörden soll es bei den Überschwemmungen zwischen 1.100 und 1.500 Tote und Vermisste gegeben haben.