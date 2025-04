Ernährungssicherheit in bewaffneten Konflikten schützen

Die derzeit gravierendsten Ernährungskrisen herrschen im Gazastreifen und im Sudan. Beide Kontexte sind von jahrzehntelangen Konflikten und weit verbreiteter Ernährungsunsicherheit geprägt, die viele Menschen verwundbar gemacht haben. Auf den Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 hat die israelische Regierung mit Luftangriffen und Bodenoffensiven im Gazastreifen reagiert. Neben Gebäuden, Schulen, Krankenhäusern und Straßen wurde auch die landwirtschaftliche Intrastruktur nahezu komplett zerstört; Nahrungsmittelpreise sind in die Höhe geschossen. Die gesamte Bevölkerung (2,2 Millionen Menschen) leidet unter der Ernährungskrise; 80 Prozent der Bevölkerung im Gazastreifen ist ständig auf der Flucht.

Der Krieg im Sudan, der im April 2023 zwischen der sudanesischen Armee und den Rapid Support Forces ausbrach, hat zu der derzeit größten humanitären Krise geführt. Rund 26 Millionen Menschen, mehr als die Hälfte der Bevölkerung, leiden unter Hunger und Unterernährung. Schätzungsweise 125 000 Menschen sind durch direkte Kriegshandlungen, Hunger oder Krankheiten gestorben. Über 12 Millionen Menschen befinden sich auf der Flucht; davon sind drei Millionen in die Nachbarländer geflohen.

Gewaltsame Konflikte wichtigste Ursache für Ernährungskrisen

Ernährungskrisen werden meistens durch das Zusammenspiel gewaltsamer Konflikte, Extremwetterereignisse und Wirtschaftskrisen ausgelöst. Gewaltsame Konflikte gelten allerdings seit Jahren als Hauptursache für die großen Ernährungskrisen unserer Zeit. Nach Angaben des Global Report on Food Crises betraf dies im Jahr 2023 rund 135 der 280 Millionen Menschen, die in den 59 untersuchten Ländern und Gebieten im hohen Maße an akuter Ernährungsunsicherheit gelitten haben.

Dazu gehören außer dem Gazastreifen und Sudan auch andere Krisen- und Konfliktkontexte, beispielsweise die Bandengewalt in Haiti, die andauernden Konflikte im Jemen, in der Zentralafrikanischen Republik und Nigeria, die erneut eskalierte Gewalt im Osten der Demokratischen Republik Kongo und der Bürgerkrieg in Myanmar. Durch die Kriegshandlungen waren dort bereits vor dem Erdbeben Ende März – in Kombination mit steigenden Preisen und Extremwetterereignissen – fast 13 der rund 58 Millionen Einwohner:innen von einer Ernährungskrise betroffen.