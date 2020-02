Man braucht ein wenig, um den Ort zu erreichen, auf den in diesen Tagen des Erinnerns in Haiti so viele mit dem Finger zeigen. Man windet sich durch den chaotischen Verkehr von Port-au-Prince, verlässt Haitis Hauptstadt dann in nördlicher Richtung. An der Nationalstraße 1, die Port-au-Prince mit dem Nordwesten des Landes verbindet, sieht man dann schon von weitem Canaan, das manche die „hässlichste Narbe des Erdbebens“ nennen.

In dem Ort, dessen Name so viel verheißt, der aber doch alles schuldig bleibt, sollen 300.000 Menschen leben, vielleicht auch mehr. So genau weiß das niemand zu sagen in dieser wildwuchernden Ansammlung von Hütten, Häusern und Verschlägen auf kahlen, weichen Hügeln. Das haitianische Canaan hat keinen Anfang und kein Ende, kein Zentrum und keine Peripherie. Es hat einen Gesundheitsposten ohne Ärzte, eine Polizeistation ohne Polizisten und Straßen ohne Asphalt. Und vor allem evangelikale Tempel und unzählige Lottobuden. Wer in Canaan angekommen ist, dem bleibt nur noch, auf das große Glück oder Gott zu hoffen. Denn mit seinem biblischen Namensgeber hat dieser Ort nichts gemein. Während im sagenhaften Kanaan Milch und Honig flossen, fließt im haitianischen Canaan nicht einmal Wasser.