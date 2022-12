Humanitäre Hilfe braucht mehr Care

Der internationale humanitäre Sektor ist jedoch durch einige ungesunde Dynamiken gekennzeichnet, die sehr sorglos sind: Perfektionismus, eine bestimmte Vorstellung davon, was es bedeutet, „professionell“ zu sein, das Fehlen von Bereitschaft, Verwundbarkeit zu zeigen, und der daraus resultierende Stress und Burnout.(9) Wie Gemma Houldey in ihrem Buch „The Vulnerable Humanitarian: Ending burnout culture in the aid sector“ darlegt, „ist es an Arbeitsplätzen auf der ganzen Welt normal geworden, im Büro aufzutauchen und seine persönlichen Probleme vor der Tür zu lassen; sich wenig für seine Kolleg*innen zu interessieren, mit denen man mehr Zeit am Tag verbringt als mit der eigenen Familie; und eine ruhige und kompetente Haltung einzunehmen, die jedes Anzeichen von Kampf oder Verletzlichkeit verbirgt, aus Angst, dass man dadurch seinen/ihren Job verlieren könnte“.(10)

Die Sorglosigkeit innerhalb des humanitären Sektors spiegelt sich auch in den allgegenwärtigen patriarchalischen und rassistischen/kolonialen Strukturen wider; Strukturen, die in direktem Zusammenhang mit den oben erörterten ungesunden Dynamiken stehen und durch diese verstärkt werden.(11)(12) Wie in „The Vulnerable Humanitarian“ argumentiert wird, hat der internationale humanitäre Sektor jahrzehntelang unter der Annahme gelitten, dass er es am besten weiß, „und angesichts der Dominanz weißer, westlicher Präsenz und Denkweise bei der Entscheidungsfindung, der strategischen Planung und der Bereitstellung von Hilfe hat dies uralte Hierarchien und Ungleichheiten verstärkt und sehr oft dazu geführt, dass den von uns unterstützten Bevölkerungsgruppen mehr Schaden als Nutzen zugefügt wurde“.(13)

Es hat sich gezeigt, dass das Vorherrschen des Archetyps des weißen, männlichen, rettenden humanitären Helfers zu einem sorglosen Umgang mit der Sicherheit und dem Wohlergehen des lokalen Personals führt.(14) Darüber hinaus führen die Kolonialität (15) und der strukturelle Rassismus innerhalb des internationalen humanitären Systems zum Ausschluss lokaler Organisationen – in Bezug auf die Finanzierung, die Entscheidungsfindung und das Verständnis von Kapazitäten.(16) Dies gilt umso mehr, wenn diese lokalen Organisationen von Diskriminierungen in Bezug auf Geschlecht, sexuelle Orientierung, Religion, Alter, ethnische Zugehörigkeit oder Behinderung betroffen sind.(17)