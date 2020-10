Stärkung des Dialogs und der Entwicklungszusammenarbeit

Die dringende politische Notwendigkeit besteht darin, einen zielgerichteten internationalen Dialog zu führen, um das Übergreifen größerer politischer Spannungen zu verhindern und die künftige Zusammenarbeit im Bereich der humanitären Hilfe zu stärken. Die G20 hat dafür einen flexiblen politischen Handlungsspielraum und eine multisektorale Beteiligung und sollte bei der Förderung dieses Dialogs eine Führungsrolle übernehmen.

Der Dialog über humanitäre Hilfe muss dabei politische Fragen konstruktiv angehen. Die Behandlung von Themen, die für die Zusammenarbeit in der humanitären Hilfe besonders relevant sind, ist von entscheidender Bedeutung. Das wird jedoch schwierig werden, solange die Politik in der dabei weiter eine Rolle spielt. So sind die Differenzen zwischen den USA und China in Bezug auf die Weltgesundheitsorganisation mit dem US-Präsidentschaftswahlkampf und der gegenwärtigen Führung in China verwoben, während ein Schuldenerlass aus humanitären Gründen mit Fragen der globalen und regionalen Wirtschaftspolitik ebenso zusammenhängt wie mit strategischen Interessen.