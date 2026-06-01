Irankrieg: Dünger- oder Nahrungsmittelkrise?

Was bedeutet die Krise für die Verbraucher und die Armen?

In wohlhabenderen Ländern machen die Kosten der Landwirtschaft nur einen kleinen Teil des Endpreises von Lebensmitteln aus, sodass sich eine Erhöhung nicht unmittelbar in einer Verteurung von Lebensmitteln niederschlägt. Energie- und Transportkosten wirken sich dagegen auf das gesamte Preissystem aus. Dabei kann es drei bis sechs Monate dauern, bis sich diese höheren Kosten in den Ladenpreisen erkennbar machen, danach bleiben sie oft noch 12 bis 18 Monate nach dem Anstieg auf dem Niveau bestehen. Mit steigenden Energiepreisen droht zudem eine Beeinträchtigung der Lebensmittelqualität und -sicherheit – insbesondere wenn sie erschweren, Lebensmittel zu kühlen oder sicher zu verarbeiten.

Seit Beginn des Irankriegs hat sich die Inflation bei den Verbraucherpreisen weltweit deutlich beschleunigt, was die höheren Energie- und Transportkosten widerspiegelt. Der allgemeine Verbraucherpreisindex (VPI) in Ländern mit hohem Einkommen ist seit Beginn des Konflikts um etwa 2,5 Prozent gestiegen, was zu einem jährlichen Anstieg von fast 4,2 Prozent führt (OECD 2026; IWF 2026). Beim VPI in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen gab es seit Beginn des Konflikts einen Anstieg um schätzungsweise 3,6 Prozent, wodurch die jährlichen Inflationsraten im April auf durchschnittlich 7,8 Prozent kletterten.

Die Last der gestiegenen Verbraucherpreise wird ungleich verteilt bleiben. Am stärksten werden sie jene Länder und Verbraucher treffen, denen es am wenigsten gelingt, steigende Kosten abzufedern. Haushalte in Ländern mit niedrigem Einkommen geben rund 50 Prozent ihres Einkommens für Lebensmittel aus. Das bedeutet: Steigen die Lebensmittelpreise um 10 Prozent, sinkt ihr verfügbares Einkommen um 5 Prozent. Familien in Ländern mit hohem Einkommen bezahlen anteilig dagegen deutlich weniger für Lebensmittel. Preissteigerungen belasten sie daher deutlich geringer. Mit anderen Worten: Störungen in den Lieferketten und steigende Preise treffen diejenigen am härtesten, die weniger Kaufkraft und einen schwächeren sozialen Schutz haben.

Arme Länder, die auf Lebensmitteleinfuhren angewiesen sind, stehen vor einer zusätzlichen Herausforderung. Sie sind nämlich dem sogenannten Dollar Double-Whammy (Doppelschlag des Dollars) ausgesetzt. Nicht nur steigen die weltweiten Rohstoffpreise, abgerechnet in US-Dollar, sondern geopolitische Instabilität führt oft dazu, dass der Dollar noch an Wert gewinnt. Folglich erhöhen sich die Preise weiter, sobald diese Länder die Importkosten in ihre Landeswährung umrechnen. Dies ‪belastet die Haushalte und macht Lebensmittel noch schwerer bezahlbar.

Wenn die Versorgung mit Nahrungsmitteln zurückgeht, besteht zudem die Gefahr, dass große Erzeugerländer ihre Exporte drosseln, um die eigene Versorgung zu sichern, wie sie es bereits bei früheren globalen Nahrungsmittelpreisschocks getan haben (Martin et al. 2024). Dadurch sinkt die weltweit verfügbare Nahrungsmittelmenge und der Preisanstieg beschleunigt sich, was wiederum importabhängige Länder am stärksten trifft.

Auf die humanitären Lieferketten ist der Druck besonders direkt. Laut dem jüngsten Globalen Bericht über Nahrungsmittelkrisen waren im Jahr 2025 fast 300 Millionen Menschen von starker Ernährungsunsicherheit betroffen und auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen (Global Report on Food Crises/GNAFC 2026). Ihre Lage wird sich weiter verschlechtern, da steigende Benzin- und Rohstoffpreise die Kaufkraft der ohnehin schon stark gekürzten Hilfsbudgets weiter schmälern. Es dürften weniger Nahrungsmittel verteilt werden, was die Ernährungsunsicherheit gefährdeter Bevölkerungsgruppen weiter verschärfen wird.

Sollte sich der Irankrieg trotz aller Verhandlungsbemühungen noch länger hinziehen, könnte es durchaus zu einer globalen Krise der Lebensmittelpreise kommen. Sollten die Feindseligkeiten jedoch in den kommenden Wochen enden und der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus wieder frei fließen, ist eine globale Lebensmittelkrise eher unwahrscheinlich.

Für viele arme Haushalte mit geringem Einkommen wird die Krise in jedem Fall die Kaufkraft und den Zugang zu Nahrungsmitteln verschlechtern. Landwirte werden durch den eingeschränkten Zugang zu Betriebsmitteln in Mitleidenschaft gezogen. Die humanitäre Hilfe für mehrere hundert Millionen Menschen, die bereits jetzt unter akuter Ernährungsunsicherheit und Unterernährung leiden, wird ebenfalls geschwächt.