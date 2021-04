Katastrophenrisiken bedrohen Landwirtschaft wie nie zuvor

Extreme Wetterereignisse fügen im Vergleich der Wirtschaftssektoren der Landwirtschaft mit mehr als 60 Prozent überproportional den stärksten Schaden zu, hat der FAO-Bericht vom März 2021 ermittelt. Weil sie abhängig ist von Wetter, Klima und Wasser, ist sie besonders verwundbar für Katastrophen und trägt im Verhältnis zu Industrie, Handel oder Tourismus die größte Last – vor allem in Entwicklungs- und einkommensschwachen Ländern. Noch nie waren die Ernährungssysteme so bedroht wie heute, heißt es. Die Gefährder sind bekannt: Trockenheit, Stürme, Fluten, Brände sowie neue Plagen von Wüstenheuschrecken oder die Pandemie des neuartigen Coronavirus.

Erstmals hat die FAO auch errechnet, welche Einschnitte bei der Ernährung aus Umweltkatastrophen folgen. Über einen Zeitraum von zehn Jahren (2008-2018) wird dabei gesamt eine Unterversorgung festgestellt, die dem Jahresverbrauch an Kalorien von sieben Millionen Erwachsenen entspricht. Aus den Verlusten von Ernte und Tierhaltung sei in Entwicklungsländern ein Defizit von 6,9 Billionen Kilokalorien pro Jahr entstanden. Am stärksten litt die Ernährung in Lateinamerika, gefolgt von Afrika und Asien. Im weltweiten Durchschnitt gehen laut der Studie 22 Prozent des täglichen Kalorienverbrauchs an Katastrophen verloren.