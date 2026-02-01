Wenn Frühwarnungen verhallen

Der Bericht Global Status of Multi-Hazard Early Warning Systems 2025 zeigt, dass inzwischen 60 Prozent aller Länder über ein Multi-Gefahren-Frühwarnsystem (Multi-Hazard Early Warning System, MHEWS) verfügen und berichten. Die wachsende Abdeckung sowie Fortschritte im Risikoverständnis und in der Vorhersage ermöglichen es auch Organisationen wie der Welthungerhilfe (WHH) und ihren lokalen Partnern, kritische Schwellenwerte zu definieren, die auf bevorstehende Extremereignisse hinweisen. Werden diese überschritten, werden im Voraus entwickelte Notfallpläne (Anticipatory Action Plans, AAPs) ausgerollt und zuvor vereinbarte Mittel freigegeben, um vorausschauende Maßnahmen umzusetzen. Diese sollen humanitäre Auswirkungen reduzieren oder ganz verhindern, noch bevor sie sich vollständig entfalten.

Wenn Warnungen nicht ankommen

Doch die Herausforderungen gehen über reine Abdeckungslücken hinaus. Erfahrungen aus schnell eintretenden Extremereignissen wie den verheerenden Flutkatastrophen in Deutschland 2021 und Spanien 2024 sowie jüngeren Überschwemmungen in Pakistan zeigen, dass Menschen und Gemeinschaften trotz erheblicher Fortschritte in den Fähigkeiten von Frühwarnsystemen häufig unvorbereitet bleiben und unsicher sind, wie sie im Risiko- oder Gefahrenfall handeln sollen.

Ähnliche Problemlagen zeigen sich bei schleichenden Gefahren wie Dürren. In Ostafrika haben wiederkehrende Dürreperioden zu anhaltenden Ernteausfällen, Weideflächenverlusten und hoher Viehsterblichkeit geführt und setzen damit die Lebensgrundlagen von pastoralen und agropastoralen Gemeinschaften massiv unter Druck. Obwohl Prognosen Niederschlagstrends und potenzielle Auswirkungen inzwischen Wochen oder Monate im Voraus vorhersagen können und somit ein Zeitfenster für vorausschauende Hilfe eröffnen, bleiben viele Gemeinschaften und Institutionen unzureichend vorbereitet.

Als Hauptursachen für ineffektive Frühwarnsysteme werden häufig begrenzte öffentliche Haushalte, Lücken in der Finanzierung, geringe Kapazitäten in der Katastrophenvorsorge und -management sowie mangelnde Koordination genannt. Deutlich weniger Aufmerksamkeit erhält hingegen die Rolle der Risiko- und Frühwarnkommunikation – und die anhaltende Kluft zwischen Frühwarnsystemen und den Menschen, die sie eigentlich schützen sollen.