Wie Ausfälle in vernetzten Daten-Ökoystemen zur Gefahr für Katastrophenvorsorge und Ernährungssicherheit werden

Sammlung, Übertragung und Nutzung von Daten im humanitären, entwicklungs- und klimabezogenen Bereich sind eng zu einem Ökosystem verflochten. Die Schließung von USAID und schrumpfende Etats anderer Geber bedrohen dieses Gefüge. Vereinzelte Daten erlauben es nicht, gefährdete Gemeinschaften zu identifizieren oder den Hunger wirksam zu bekämpfen.

Doch es gibt Handlungsspielräume:Im Kontext der Hungerbekämpfung gibt es Möglichkeiten, die Kontinuität von Daten auch bei sinkender Finanzierung zu gewährleisten. Ein zentraler Weg führt über die Lokalisierung von Daten und Analyseprozessen. Lokale Akteur*innen – Gemeinschaften, zivilgesellschaftliche Organisationen und regionale Behörden – sind zuverlässige Quellen für präzise, kontextspezifische Informationen. Stärkt man ihre Fähigkeit zur Datenerhebung und –analyse, kann man sicherstellen, dass wichtige Informationen auch in schwierigen Zeiten gesammelt werden. Zudem verbessert die Integration lokaler Netzwerke in Instrumente wie den Welthungerindex die Qualität und Relevanz der Daten. Dieser Ansatz fördert nicht nur die Datensicherheit, sondern ermöglicht auch eine anpassungsfähigere und nachhaltigere Hungerbekämpfung, die nahe an den Bedürfnissen und Realitäten vor Ort ist.

Im Bereich der vorausschauenden humanitären Hilfe spielt die Lokalisierung eine ebenso entscheidende Rolle. Die Einbeziehung von lokalen Beobachtungen und lokalem Wissen in die Analyse erhöht die Genauigkeit der Vorhersagen, wo Gefährdungen voraussichtlich auftreten werden. Gleichzeitig braucht es politische Unterstützung für "No Regrets“-Ansätze – also Maßnahmen, die auch bei Unsicherheit sinnvoll und wirksam sind, also unabhängig davon, ob das Gefährdungsereignis wie erwartet eintritt oder nicht. Lokale Akteure können zur Datenerhebung beitragen und eine wesentliche Rolle bei der Vorpositionierung von Hilfsgütern sowie der Entwicklung nationaler Strategien spielen.

Wenn wir Gemeinschaften und lokale Akteure konsequent ins Zentrum von Ökosystemen für die Erhebung und Analyse von Daten rücken, schaffen wir die Grundlage für gerechtere, zugänglichere und wirksamere Systeme – und stärken damit unsere kollektive Verantwortung, den weltweiten Hunger zu beenden.