Kenia ist ein Land mit niedrigem bis mittlerem Einkommen. Etwa 40 Prozent der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze. Neben Zyklonen, Waldbränden, Gewittern, Erdbeben, Erdrutschen, Vulkanausbrüchen, Überschwemmungen und Dürren erlebt das Land auch immer wieder gewaltsame Auseinandersetzungen und Konflikte, insbesondere im Kontext der Präsidentschaftswahlen. Aufbauend auf früheren Erfahrungen zu Gewaltausbrüchen im Umfeld von Wahlen in verschiedenen Ländern und angesichts steigender Spannungen vor den Präsidentschaftswahlen im August 2017 stellte das START-Netzwerk einem von Action Aid geführten Konsortialprojekt schon im Juli 2017 Mittel bereit, um die möglichen Auswirkungen von Konflikten und Gewalt zu verringern. Die Grundlage bildeten drei mögliche Szenarien, die im Rahmen einer Good Enough Context Analysis for Rapid Response (GECARR) von World Vision identifiziert worden waren: Im Rahmen des Projektes wurden in sieben „Counties“ Maßnahmen durchgeführt. Diese wiesen alle ein besonders hohes Risiko für Gewalt auf, erhielten aber im Vergleich mit anderen „Hotspots“ wenig finanzielle Unterstützung und Aufmerksamkeit. Die Konsortialpartner lagerten in Vorbereitung auf die drohende Krise zentrale Versorgungsgüter (z.B. Non Food Items Kits) ein und verteilten Nahrungsmittel in Gemeinden, die durch die gleichzeitig herrschende Dürre betroffen waren. Sie kombinierten das mit friedensschaffenden Maßnahmen. Zudem überprüften sie Notfallpläne, führten Schulungen zu humanitären Bedarfsanalysen durch und unterstützten die Verbreitung von Friedensbotschaften über lokale Radiosender. Nachdem die Wahl am 8. August von der größten Oppositionskoalition angefochten wurde, brachen in verschiedenen „Counties“ gewalttätige Proteste aus. Allerdings erreichte das Ausmaß der Gewalt nicht die schlimmsten Erwartungen, so dass das Konsortium nach Projektbeendigung Mittel an das START-Netzwerk zurückzahlen konnte.