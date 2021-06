"Eine Spirale der Gewalt bringt keine Sieger hervor"

Welche Auswirkungen wird das auf die Projektarbeiter in der Entwicklungszusammenarbeit oder der humanitären Hilfe haben?

Natürlich werden wir verwundbarer, wenn wir zwischen die Fronten geraten. Aber wir haben in der humanitären Hilfe ein Mandat für alle Bedürftige, denen es an Nahrung und Wasser fehlt, egal ob sie in Gebieten leben, die von Taliban kontrolliert werden, oder von der Regierung. Ja, es wird schwieriger. Wir folgen sehr strengen Sicherheitsauflagen und beobachten die Lage rund um die Uhr. Wenn sich irgendwo Gewalt zusammenbraut, stoppen wir die Arbeit. Aber wir sind neutral und führen unser Mandat aus, das auch von den Vereinten Nationen unterstützt wird.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass Kämpfer der al-Kaida, der IS oder der Taliban diese Neutralität respektieren?

Der IS respektiert gar keine Neutralität. In Taliban-Gebieten können wir arbeiten, aber es hängt vom örtlichen Kommandeur ab. Es gibt keine einheitliche politische Linie. Wenn es geteilte Meinungen gibt, muss man von einem Kommandeur zum nächsten gehen und die Genehmigung einholen, damit sie uns nichts antun und unsere Tätigkeit respektieren. Das geschieht auch. Es wird gefährlicher, wenn wir zwischen die Fronten geraten. Aber in der humanitären Hilfe können wir es auch mit kriminellen Banden zu tun haben.

Verhandeln Sie mit Taliban über die Sicherheit Ihrer Leute in den Projektgebieten?

Wir führen keine direkten Gespräche mit Taliban. Für mich ist ausschlaggebend, was die Gemeinschaft will, die wir unterstützen. Von ihren Älteren können einige den Taliban erklären, was sie brauchen und was unser Einsatz umfasst. Dann wird vielleicht nachgefragt, was in einem Projekt genau passiert, und wenn es eine Einigung mit den Älteren gibt, lassen die Taliban uns unsere humanitäre Arbeit machen. Andererseits müssen wir uns streng an die Regeln halten.