Balasubramaniam ist für die finanzielle Abwicklung der Aktivitäten der Welthungerhilfe in Cox's Bazaar in Bangladesch zuständig und Manager für alle organisatorischen Probleme. Geboren im südindischen Karnataka, war er viele Jahre in asiatischen Ländern an humanitären Hilfseinsätzen beteiligt, darunter in Sri Lanka und Nepal, mit einer Ausnahme in Simbabwe. Für die Welthungerhilfe ist er seit dem Tsunami 2004 tätig – seit 2018 in Bangladesch, wo er zweimal wöchentlich von seinem Büro in die Lager fährt.