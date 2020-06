Und die Armut wird steigen...

Ja, der Staat hat Lebensmittel- und Sozialhilfen anbekündigt, und muss sicherstellen, dass niemand hungert. Vor allem in den Städten steigt die Kriminalität, Raubüberfälle, unter den Wanderarbeitern, die es nicht in die Heimat geschafft haben und verzweifelt sind. Das System zur Verteilung von Lebensmitteln lässt zu wünschen übrig und muss dringend verbessert werden. Die Armen in Indien haben ein Konto, das an den Ausweis gebunden ist. Die Regierung könnte auch einfach ein Grundeinkommen zum Überleben überweisen.

Indien hat bereits das größte staatliche System von Nahrungsmittelhilfe (PDS). Hat sich das in der Krise bewährt?

Ja wir haben ein gutes Sicherungssystem für Ernährung. Und das von der Regierung am 26. März verkündete Rettungsprogramm von 22,6 Mrd. Dollar enthält auch eine Komponente für Lebensmittelhilfe. Normalerweise berechtigen die Gutscheine zu monatlichen Rationen von fünf Kilo Reis oder Getreide ­ sonst nichts, kein Gemüse, keine Früchte, kein Öl. Das ist unzureichend aber besser als nichts. In Zeiten der Pandemie soll es so eine Ration extra umsonst, plus ein Kilo Hülsenfrüchte geben. Problematisch ist dabei, dass die Gutscheine in der Regel für Haushalte gelten. Tagelöhner oder Wanderarbeiter, die in den Städten unterwegs waren, gehen leer aus. Das war auch einer der Gründe, warum sie, nun da sie keine Arbeit mehr hatten, unbedingt in ihre Dörfer zurückwollten.