Vor COVID-19 hatten Regierungen den Sinn von Investitionen in die 7.000 Tage zunehmend erkannt. So überrascht es nicht, dass die Mittel innerhalb der zehn Jahre vor Ausbruch der Pandemie gestiegen waren. Weltweit werden Schulspeisungen inzwischen zu über 90 Prozent aus heimischen staatlichen Kassen finanziert. So wie die meisten Länder um die Jahrtausendwende die allgemeine, kostenlose und verpflichtende Schulbildung in diesen „7.000 Tagen“ beschlossen, so investierten sie seit 2010 auch zunehmend in Gesundheit, Ernährung und das Wohl der Lernenden in dieser entscheidenden Wachstums- und Entwicklungsphase. Das WFP setzt Schulmahlzeitenprogramme direkt in 59 Ländern um und leistet in 69 Ländern technische Hilfe, um die Regierungen bei der Stärkung ihrer nationalen Programme zu unterstützen.

Was tun für die Erholung von der Pandemie?

Die Schulsysteme kommen weltweit nur sehr langsam wieder auf die Beine. Nach Schätzungen des WFP gingen nach dem Ausbruch der Pandemie im April 2020 rund 370 Millionen Kinder (in 199 Ländern) die Schulmahlzeit verloren. Im Frühjahr 2021 waren noch 252 Millionen (in 93 Ländern) und jetzt, im Jahr 2022, sind es noch immer 204 Millionen (in 50 Ländern). Gemessen an den 388 Millionen Kindern, die vor der Pandemie versorgt waren, bedeutet dies, dass weniger als die Hälfte wieder eine Mahlzeit in der Schule erhalten.