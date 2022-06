Getreidekrimi in Tunesien: Feuerlöschen im Zeichen der Hydra

Aber was ist mit der Zeit nach Juni? Berechnungen der tunesischen Zentralbank zufolge wird das Haushaltsdefizit in diesem Jahr 9,7 Prozent des BIP erreichen, drei Prozentpunkte mehr als im Haushaltsgesetz für 2022 vorgesehen. Die regionale Tageszeitung "Le Maghreb" macht die Ursachen in dem drastischen Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise infolge des Ukrainekrieges aus. „Es müssen zusätzliche Finanzierungen her, etwa durch den IWF, um drastische Maßnahmen zu gewährleisten."

Der Agrarökonom Chebbi sieht hinter den Lieferengpässen noch andere Kräfte am Werk. Er vermutet Mechanismen der Mikro-Korruption: „Die Hersteller wollen an den durch das Getreideamt bestellten Importvolumen nichts ändern, um ihre Schattenexporte zu sichern.“ Er spricht damit eine fatale Verkettung an – vor dem Licht der Tatsache, dass der Staat importiertes Getreide subventioniert.

Schattenwirtschaft im Schatten des Protektionismus

Vor der allgemein bekannten und seit Jahrzehnten etablierten Schattenwirtschaft im Land verschließt das "Ministere de Commerce", das Handelsministerium, die Augen. Es gibt de facto auch keine Kontrollen seitens des Wirtschaftsministeriums. Niemand weiß, wie viel von dem lokal produzierten Getreide hochpreisig in die ölproduzierenden Nachbarländer Algerien und Libyen exportiert wird. Chebbi sagt mit Blick auf das 2011 gestürzte Regime: „Unter Ben Ali in der Zeit von 1987 bis 2011 hatten wir eine offensichtliche Makro-Korruption im Land. Nun haben mir eine Mikro-Korruption, die viel verdeckter abläuft.“