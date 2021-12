Wenn Terrorabwehr und humanitäre Prinzipien kollidieren

Generell sollten die Maßnahmen alle direkten und indirekten Wege blockieren, über die die Hamas finanziell und materiell unterstützt wurde. Aber der Versuch, die Miliz zu treffen, hatte auch für die Bevölkerung Gazas negative Auswirkungen. Gleichzeitig gerieten Geldgeber und humanitäre Organisationen stark unter Druck, so dass verschiedene regionale (humanitäre) Programme unterbrochen oder völlig beendet werden mussten. In dem entstandenen Schutzvakuum aufgrund der Unklarheit, wer die Region kontrolliert, führte das Ausbleiben der Zahlungen zu zusätzlicher Unsicherheit, so Azaiza. Viele Organisationen wollten oder konnten ihre friedlichen Aktivitäten nicht fortsetzen. Damit wurde der Zugang der Zivilbevölkerung zu humanitärer Hilfe erschwert. Derzeit sind 80 Prozent der Bevölkerung in Gaza von solcher Hilfe abhängig.

Rechtliches Minenfeld

Generell bewegen sich NRO mit ihrer humanitären und menschenrechtlichen Arbeit in Terrorabwehr-Kontexten in einem rechtlichen Minenfeld. Juristische Konsequenzen sind häufig unabsehbar. Sie können, wie in dem Beispiel in Israel, auf Sperrlisten gesetzt werden. Sie können unter (inter-)nationalen Anti-Terror-Gesetzen, Sanktionen oder anderen Vorschriften angeklagt und für vermeintliche Verstöße zur Rechenschaft gezogen werden. Da Maßnahmen der Terrorabwehr jegliche Zusammenarbeit mit sowie materielle oder finanzielle Unterstützung von verbotenen terroristischen Organisationen kriminalisieren, sind friedfertige NRO ständig dem Risiko ausgesetzt, gesetzeswidrig zu handeln. So waren auch Oxfam, Norwegian People's Aid und World Vision Ziel von Vorwürfen, entgegen US-amerikanischer Anti-Terror-Gesetze Hamas materiell unterstützt zu haben. Auch kleinere NRO wurden im Sudan und in Äthiopien vor Gericht gebracht.