Recht auf Nahrung in Nepal: Ein Triumph der Regeln – mit Hindernissen

Dieser normative Triumph war kein Zufall, sondern das Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen verschiedener Akteure. Öffentliche Konsultationen, Lobbykampagnen und die aktive Mitwirkung zivilgesellschaftlicher Organisationen haben zusammen mit Nepals Engagement für internationale Menschenrechtsverträge Fortschritte vorangetrieben. Die Zusammenarbeit der Regierung mit UN-Organisationen, einschließlich der Welternährungsorganisation (FAO) und des Welternährungsprogramms (WFP), war ebenfalls entscheidend: für die Überprüfung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Ausarbeitung des Gesetzes über das Recht auf Nahrung und die Ernährungssouveränität, sowie für die Einleitung eines Dialogs über die Umgestaltung der Ernährungssysteme.

Nicht zuletzt spielte der Oberste Gerichtshof Nepals eine entscheidende Rolle. Er erkannte die Pflicht des Staates an, Hunger zu verhindern, und legte den Grundstein für das Recht auf Nahrung. In der Rechtssache Prakash Mani Sharma u.a. für ProPublic gegen die Regierung von Nepal, den Premierminister und den Ministerrat aus dem Jahr 2010 entschied der Oberste Gerichtshof beispielsweise, dass jeder Bürger ein Grundrecht auf ein Leben in Würde hat. Er betonte, dass der Staat für jeden Todesfall, der durch Mangel an angemessener Nahrung verursacht wird, zur Rechenschaft gezogen werden kann, da das Recht auf ein Leben in Würde und das Recht auf Ernährungssouveränität in der Interimsverfassung von Nepal von 2007 als Grundrechte garantiert sind. Der Oberste Gerichtshof hat die Regierung außerdem verpflichtet, in Not geratene Menschen zu ernähren und unterzubringen, Ackerland zu schützen und Landwirte zu entschädigen, die ihre Ernten durch Wildtiere verloren haben.

Wesentliche Regelungen werden verzögert

Trotz beachtlicher Fortschritte bei der Schaffung eines rechtlichen Rahmens steht die Umsetzung des Gesetzes über das Recht auf Nahrung und Ernährungssouveränität in Nepal vor erheblichen Hürden. Besonders problematisch ist die lange Verzögerung von wesentlichen Vorschriften, die für die Umsetzung des Gesetzes wichtig sind. So hat die nepalesische Regierung fast fünf Jahre gebraucht, um die betreffende Verordnung auszuarbeiten. Wichtige Bestimmungen wie die Erfassung ernährungsunsicherer Haushalte und die Ausarbeitung eines nationalen Ernährungsplans wurden so lange verhindert.