Das Recht auf Nahrung vor Ort: Wie Menschen Regierungen in die Pflicht nehmen

„Der Wandel beginnt an der Basis", betont Sheila Lyona von TISA. "Aber auch auf nationaler Ebene sind Maßnahmen erforderlich.“ Dort wird überwiegend über die Ausgestaltung von staatlichen Programmen entschieden. Wie in Malawi ist das Recht auf angemessene Ernährung auch in der Verfassung Kenias festgeschrieben. Damit Menschen dieses Recht jedoch wahrnehmen können, muss es in Gesetzen, Politiken, Institutionen und Programmen verankert und präzisiert werden.

Um hier schlagkräftiger zu werden, haben sich zivilgesellschaftliche Partner in beiden Ländern zu Right to Food Coalitions zusammengeschlossen. Sie setzen sich zum Beispiel dafür ein, dass die Regierungen ihrem Versprechen nachkommen, mindestens zehn Prozent ihrer Haushaltsmittel in die Landwirtschaft zu investieren – und dass vor allem die Bedingungen für Kleinbauernfamilien verbessert werden. Als die Preise für Lebensmittel im Zuge des Ukrainekriegs und hoher Energie- und Düngemittelpreise auf Rekordniveau stiegen, trug die Right to Food Coalition in Kenya mit Bürgerprotesten und Medienarbeit dazu bei, dass die Regierung ein Sofortprogramm für vergünstigtes Maismehl, das wichtigste Grundnahrungsmittel, auflegte.

Mittel- und langfristig muss das Ziel aber sein, dass hunger- und armutsgefährdete Menschen einen Rechtsanspruch auf staatliche Unterstützung bekommen. Landwirtschafts-, Sozial-, Gesundheits- und Ernährungspolitiken müssen so gestaltet werden, dass alle Menschen sich gesund ernähren können. Dafür nutzt das Netzwerk auch internationale Instrumente wie das Prüfverfahren des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen, in dem die Menschenrechtslage in jedem Mitgliedsland regelmäßig untersucht wird. Die Right to Food Coalition wird für Kenia einen Bericht darüber vorlegen, wo sie Handlungsbedarf bei der Umsetzung des Rechts auf Nahrung sieht.

Von den Empfehlungen des UN-Menschenrechtsrats erhofft sich das Netzwerk wichtige Punkte, auf die es in der Arbeit mit politischen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit vor Ort Bezug nehmen kann. „Es liegt in unserer Verantwortung, unsere Regierung zur Rechenschaft zu ziehen“, sagt Mary Karanu, die die Arbeit des Netzwerks in Kenia koordiniert. „Advocacy-Arbeit ist ein Marathon. Es braucht einen langen Atem.“